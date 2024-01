Knaller: RAF Camora verkündet Karrierepause & Tour-Verschiebung!

Der österreichische Rapper und Musikproduzent RAF Camora hat in einem persönlichen Statement auf seinen sozialen Medien angekündigt, dass er aufgrund gesundheitlicher Probleme sowohl seine anstehende Tour verschieben als auch eine Auszeit von seiner Musikkarriere nehmen wird.

Seit Oktober kämpft der Wiener mit einem starken Tinnitus und immer wiederkehrenden Hörsturz-Episoden. In seinem Statement erklärt RAF Camora, dass diese gesundheitlichen Herausforderungen ihn dazu zwingen, eine dringende Ruhepause einzulegen. Er berichtet von nächtlichem Erwachen durch den Tinnitus und dem plötzlichen Ausfall seines Gehörs, begleitet von einem hohen Piepton, in verschiedenen Alltagssituationen.

körperliche Belastung

Trotz der Hoffnung, dass eine kurze Pause nach seinem letzten Album „XV“ ausreichend sein würde, musste RAF Camora erkennen, dass seine körperliche Belastung durch jahrelanges Arbeiten im Musikbusiness, zahlreiche Tourneen und Albumveröffentlichungen ihn an den Rand seiner Kräfte gebracht hat.

emotionalen Statement

In seinem emotionalen Statement zeigt RAF Camora Verständnis für die Schwere seiner Entscheidung und bittet Fans und Partner um Verständnis für die Verschiebung aller anstehenden Termine. Die Ärzte hätten ihm eine dringliche Ruhepause verordnet, und er wolle nicht das Risiko eingehen, seinen geliebten Beruf in Gefahr zu bringen.

Die für das letzte Quartal dieses Jahres geplante Tour wird verschoben. RAF Camora bedankt sich in seinem Statement bei seinen Fans, der Crew und seiner Booking-Agentur für ihre Unterstützung und betont, wie belastend es für alle Beteiligten ist, eine Tour zu verschieben.

Der Künstler plant, sich während der Pause aus allen sozialen Medien zurückzuziehen und erst dann wieder Musik zu veröffentlichen, wenn er wieder vollständig fit ist. Er dankt allen, die in Gedanken bei ihm sind, und sieht die Auszeit als notwendigen Schritt zurück, um in Zukunft zwei Schritte nach vorne machen zu können.

Was passiert mit den Tickets?

„Alle bereits gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit für die Shows Ende des Jahres. Nähere Infos zu den genauen Terminen folgen in Kürze. Wendet euch bei Fragen bitte direkt an die Verkaufsstellen eurer Tickets (Eventim, oeticket, etc.) bzw. eurer Bundles (30 Grad Merchandising).“, so RAF.