Knaller: Thomas Gottschalk beendet Karriere!

Thomas Gottschalk, eine Ikone des deutschen Fernsehens im Alter von 74 Jahren, hat angekündigt, sich weitgehend aus dem öffentlichen Leben zurückzuziehen. Anlass dafür ist die Veröffentlichung seines neuen Buches „Ungefiltert“, das am 16. Oktober erscheinen soll. Gottschalk gab bekannt, dass er seine Karriere im Rampenlicht schrittweise beenden werde.

Doch Gottschalk wird nicht sofort von der Bildfläche verschwinden. Der Moderator plant eine letzte Lesetour durch sechs deutsche Städte sowie eine Lesung in Wien. Diese Reise führt ihn vom 16. bis 26. Oktober nach Hamburg, Berlin, Frankfurt, München, Köln und abschließend nach Wien. Zusätzlich wird er am 19. Oktober eine Signierstunde auf der Frankfurter Buchmesse abhalten.

Buch voller Gedanken und Beobachtungen

Über seinen offiziellen Instagram-Account verkündete Gottschalk am 16. September seine Abschiedspläne und erwähnte dabei überraschend die Rückkehr von Stefan Raab: „Stefan Raab kommt zurück – ich verabschiede mich! Mit einem Buch, in dem ich mir nicht nur Gedanken über die Zeit mache, in der wir leben, sondern diese auch ausspreche.“ Gottschalk betonte, dass er sich nicht beschwere, sondern lediglich seine Verwunderung ausdrücke: „Ich beschwere mich aber nicht, sondern wundere mich nur. So laut wie immer! Ich würde mich freuen, wenn die Fragen, die ich stelle, auch beantwortet würden.“

Lesen Sie auch: Djokovic: "Menschen verlieren den Glauben, dass wir ein himmlisches Volk sind"Tennisstar Novak Djokovic hat in der Sendung "Der Abend mit Ivan Ivanovic" ausführlich über verschiedene Themen gesprochen.

Djokovic: "Menschen verlieren den Glauben, dass wir ein himmlisches Volk sind"Tennisstar Novak Djokovic hat in der Sendung "Der Abend mit Ivan Ivanovic" ausführlich über verschiedene Themen gesprochen. Sonne feiert Comeback: Wann lassen Regen und Wind in Österreich nach?Die intensiven Regenfälle in Österreich lassen nach. Längere Regenpausen und Wetterentspannung in einigen Gebieten sind in Sicht.

Sonne feiert Comeback: Wann lassen Regen und Wind in Österreich nach?Die intensiven Regenfälle in Österreich lassen nach. Längere Regenpausen und Wetterentspannung in einigen Gebieten sind in Sicht. Open-Air-Festival: Ottakringer Kirtag vom 20. bis 22. September 2024Am 20. bis zum 22. September verwandelt sich der Alte Ort in Ottakring zum größten Open-Air-Festival und Rummelplatz auf dem Wiener Festland.

Seine bevorstehenden Veranstaltungen kommentierte Gottschalk in gewohnt humorvoller und nachdenklicher Weise: „Der Raab hat sich schon verhauen lassen. Kann sein, dass man mich für das, was ich denke, auch vermöbeln wird! Aber ich stehe dazu…“ Sein Abschiedsbuch wird als „persönlich, nachdenklich, selbstironisch“ beschrieben und ist nach „Herbstblond“ und „Herbstbunt“ sein drittes Werk.