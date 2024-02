Können scharfe Gewürze wirklich beim Abnehmen helfen?

Scharfe Gewürze wie Chili, Ingwer und Cayennepfeffer gelten nicht nur als Geschmackskick, sondern sollen auch beim Abnehmen unterstützen. Doch hält der Mythos der erhöhten Kalorienverbrennung stand? Erfahre, welche Wirkung die Inhaltsstoffe wirklich haben und warum scharfes Essen zwar nicht den Stoffwechsel boostet, aber dennoch beim Gewichtsverlust hilfreich sein kann.

Chili, Ingwer und Cayennepfeffer sind beliebte Gewürze, die nicht nur den Geschmack, sondern auch die Schärfe in Gerichte bringen. Diese sogenannten Scharfmacher werden nicht nur als gesund, sondern auch als förderlich für die Gewichtsabnahme betrachtet. Die Annahme lautet, dass sie den Stoffwechsel ankurbeln und somit den Kalorienverbrauch steigern können. Doch stellt sich die Frage, ob diese Behauptung auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basiert.

Inhaltsstoffe und Wirkung der Scharfmacher

Die Schärfe von Chili, Ingwer und Co. wird durch verschiedene Inhaltsstoffe ausgelöst, darunter Capsaicin, Piperin und Gingerol. Diese Stoffe aktivieren die Wärmerezeptoren in der Mundschleimhaut, was zu einem Wärmegefühl führt. Studien legen nahe, dass scharfe Speisen positive Auswirkungen auf das Immunsystem haben und Entzündungen hemmen können. Doch wie sieht es mit dem Einfluss auf den Stoffwechsel und die Fettverbrennung aus?

Mythos der erhöhten Kalorienverbrennung

Die Theorie besagt, dass Capsaicin, Piperin und Gingerol den Stoffwechsel anregen, was zu einer gesteigerten Wärmeentwicklung und somit zu einem höheren Energieverbrauch führt. In der Praxis zeigt sich jedoch, dass der Fatburner-Effekt von Chili & Co. gering ist. Studien belegen, dass beispielsweise Capsaicin den täglichen Kalorienverbrauch nur minimal um etwa 50 kcal erhöht. Dies entspricht etwa einem halben Apfel oder einem Esslöffel Haferflocken. Trotzdem können scharfe Gewürze auf andere Weise beim Abnehmen unterstützen.

Unterstützender Faktor für die Gewichtsabnahme

Obwohl der erhoffte Effekt auf den Stoffwechsel ausbleibt, können Chili, Ingwer und Cayennepfeffer das Abnehmen auf andere Weise positiv beeinflussen. Studien zeigen, dass scharfes Essen das Sättigungsgefühl steigern und somit die Kalorienaufnahme reduzieren kann. Zudem können diese Gewürze den Blutzuckerspiegel regulieren und Heißhunger verhindern. Trotzdem ist Vorsicht geboten, da übermäßiger Verzehr von scharfen Speisen gesundheitliche Beeinträchtigungen verursachen kann.

Insgesamt bleibt scharfes Essen also ein Genussmittel, das zwar einige positive Effekte auf die Gesundheit haben kann, jedoch nicht als Wundermittel für die Gewichtsabnahme betrachtet werden sollte.