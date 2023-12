Was du im Restaurant niemals bestellen solltest

In der Welt der Gastronomie gibt es unausgesprochene Regeln und Tipps, die nur die Insider kennen. Einige renommierte Küchenchefs haben sich nun entschlossen, ihr Wissen zu teilen und uns aufzuklären, welche Gerichte wir in Restaurants lieber meiden sollten – auch wenn sie verlockend auf der Speisekarte prangen.

James Briscione, der „Director of Culinary Research“ am Institute of Culinary Education, rät davon ab, in Restaurants gut durchgebratenes Fleisch zu bestellen. „Köche geben sich bei der Zubereitung nicht viel Mühe und verwenden meistens die schlechteren Fleischstücke“, warnt Briscione.

Oft Chemikalien statt echtem Trüffelöl

Auch Gerichte mit Trüffelöl sollten Sie mit Vorsicht genießen. Oft werden günstige Chemikalien statt echtem Trüffelöl verwendet“, erklärt der Experte. Und trotzdem werden diese Speisen zu hohen Preisen verkauft.

Ein weiterer Tipp von Briscione: Verzichte auf ausgefallene und teure Gourmet-Burger, die mit Wagyu-Fleisch oder Foie Gras belegt werden. Oft werden teure Zutaten lediglich verwendet, um möglichst viel Geld für das Gericht verlangen zu können“, so Briscione.

Fisch nur an bestimmten Tagen

Die Chefköchin Silvia Barban hat einen besonderen Tipp für alle Fisch- und Meeresfrüchte-Liebhaber. „Bestellen Sie Gerichte mit Fisch und Meeresfrüchten nur an bestimmten Wochentagen“, rät Barban. Insbesondere an Montagen solltest du dieses Essen in Restaurants vermeiden. Viele Restaurants erhalten ihre frischen Lebensmittel für gewöhnlich erst am Donnerstag für den Hochbetrieb am Wochenende. Am Wochenanfang könnten die Meeresfrüchte also schon alt sein“, erklärt Barban.

Finger weg von Miesmuscheln

Mary Dumont, Köchin und Geschäftsführerin von Cultivar in Boston, hat einen Ratschlag für alle Miesmuschel-Fans. „Bestellen Sie keine Miesmuscheln in Lokalen“, warnt Dumont. „Denn trotz achtsamer Zubereitung kann nur eine einzige schlechte Muschel den Magen erheblich verderben.“

Diese Tipps zeigen, dass es trotz der hohen Qualität von Restaurantessen, Dinge gibt, die man aus verschiedenen Gründen vermeiden sollte. Denn wie das Sprichwort schon sagt: „Der Teufel steckt im Detail.“ So kann schon eine schlecht zubereitete Muschel oder ein minderwertiges Stück Fleisch den Restaurantbesuch verderben. Bleibe also wachsam und lass dich nicht allein von der Speisekarte verführen.