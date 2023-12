Wal verschluckt Fischer und spuckt ihn wieder aus

Michael Packard, ein Hummerfischer aus Massachusetts, überlebte eine Begegnung, die direkt aus einem Hollywood-Film zu stammen scheint: Er wurde von einem Wal verschluckt und lebte, um die Geschichte zu erzählen. Sein unglaubliches Überleben wurde nun in einer Dokumentation festgehalten.

Es war ein Tag wie jeder andere für Michael Packard, einen erfahrenen Hummerfischer aus Massachusetts. Doch was als gewöhnlicher Tauchgang begann, verwandelte sich schnell in einen Albtraum. „Schlag und alles wurde dunkel“, erinnert sich Packard an den Moment, als er von einem riesigen Buckelwal verschluckt wurde.

Packard, der in Tauchausrüstung ins Wasser gesprungen war, dachte zunächst, er sei von einem der großen Weißen Haie angegriffen worden, die in dieser Gegend schwimmen. Doch als er um sich tastete und feststellte, dass das Tier keine Zähne hatte, wurde ihm die erschreckende Wahrheit klar. „Da habe ich erkannt: ‚Gott, ich bin im Maul eines Wals und er versucht, mich zu schlucken. Das ist es, ich werde sterben.'“

In diesen dunklen Momenten dachte Packard an seine Frau und seine beiden Söhne im Alter von 12 und 15 Jahren. Doch dann geschah das Unerwartete. Dann tauchte er plötzlich auf und fing einfach an, seinen Kopf zu schütteln. Ich wurde in die Luft geworfen und landete im Wasser. Ich war frei und trieb einfach so. Ich konnte es nicht glauben… Ich lebe, um die Geschichte zu erzählen“, erzählt Packard.

Ein anderes Crewmitglied auf dem Boot, das verzweifelt auf das Wasser starrte, suchte nach Anzeichen, dass Packard lebte, zog ihn auf das Boot. Feuerwehrleute in Provincetown bestätigten damals gegenüber CBS, dass sie einen Hilferuf für einen verletzten Hummerfischer am Stadtstrand erhalten hatten.

Packards unglaubliche Geschichte wurde nun in die Dokumentation „In the Whale: The Greatest Fish Story Ever Told“ umgewandelt. Trotz der Bitten seiner Frau hat Packard (56) seine 40-jährige Karriere nicht aufgegeben und ist weiterhin auf See.

Buckelwale können bis zu 15 Meter lang werden und wiegen etwa 36 Tonnen. Sie fressen, indem sie ihren Mund weit öffnen, um so viel Beute wie möglich zu schlucken, normalerweise Fische oder Krill. Wissenschaftler glauben, dass das, was Packard passiert ist, ein Zufall war. Doch für Packard war es eine Begegnung, die sein Leben für immer verändert hat.