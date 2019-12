Körper & Seele im Einklang durch Traditionelle Chinesische Massage & Body Balance

Die Traditionelle Chinesische Massage (TCM) gehört zu den ältesten Behandlungsmethoden der Welt. Das Gewebe und die Organe werden sowohl lokal durch Akupressur (sanften Druck) als auch über die entsprechenden Meridiane (Kanäle im Körper) behandelt. Zahlreiche Kunden schwören aber vor allem auf die Fähigkeiten der TCM-Expertin, Zheng Li.



Nach ihrer Tätigkeit als TCM Krankenschwester in der chinesischen Stadt Shanghai arbeitete sie ab 1995 als Krankenschwester im Wiener Krankenhaus Lainz und war unter anderem auch in der Ordination KrausMed in Ottakring tätig. Seit 2018 ist Zheng Li nun schon im Bereich der klassischen Massage mit Schwerpunkt TCM an zwei Standorten in Wien vertreten. Zum einen in der Ordination Kraus med Dr. Kraus und Partner und zum anderen im Schönheitszentrum Josefstadt.

Sie verfügt nicht nur über eine abgeschlossene Ausbildung als Masseurin, sondern arbeitet auch an einer Diplomarbeit mit Schwerpunkt TCM an der Med Uni Wien und macht eine Ausbildung zur Kosmetikerin.

Vorteile von TCM

Dadurch werden das Qi (Lebensenergie) und der Blutkreislauf aktiviert und die Blutzirkulation gefördert. Muskeln und Sehnen werden so entspannt und gelockert und Störungen werden behoben. Die Energie in den Meridianen wird im Körper zum Fließen gebracht und beseitigt Disharmonien und damit verbundene Beschwerden.

Yin und Yang sind wieder im Einklang und helfen dabei, die Energie im Körper wieder aufzubauen.

Eine individuell angepasste Massage kann zur Prävention von Krankheiten, in der Rehabilitation, aber auch im Sport eingesetzt werden, genauso wie im Alltag zum Stressabbau und zur Entspannung.

Durch eine abgestimmte Behandlung kann TCM in vielen Bereichen helfen, unter anderem bei:

Allen Arten von Schmerzsymptomen

Schlaflosigkeit

Depression

Kopfschmerzen/Migräne

Hohem Blutdruck

Arthritis

Rückenproblemen

Halswirbelsäulenproblemen

Nach der TCM gibt es in jedem Körper 12 Meridiane

Meridiane können als Kanäle im Körper gesehen werden, durch die unser Qi (die Lebensenergie) fließt. Meridiane werden unseren Organen im Körper zugeordnet. Wird die Lebensenergie (das Qi) in einem Kanal blockiert, wird der Mensch krank.

Angebote im Überblick

Zheng Li bietet neben klassischen Massagen nach chinesischer Massagekunst und Kosmetikbehandlungen in entspannter Atmosphäre, auch abgestimmte TCM-Massagen an, die bei Nacken-, Schulter- und Rückenschmerzen oder bei Magen-Darmbeschwerden helfen. Hot Stone Massagen, Schröpfen und ganzheitliche Gesundheitskonzepte, die individuell auf den Kunden abgestimmt sind, sind hier zudem ein Muss.

Kontakt

Zheng Li

Wehrgasse 28

1050 Wien

Tel.: +43 676 6707828

Website: www.tcmmassage-wien.at

Email.: info@tcmmassage-wien.at