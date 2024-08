Kollegin vier Tage tot – Niemand bemerkte den Gestank

Angestellte einer Wells-Fargo-Filiale in Tempe, Arizona, erlebten einen Alptraum, als eine ihrer Kolleginnen tot in ihrer Arbeitskabine gefunden wurde. Denise P., 60 Jahre alt, war fünf Tage nach ihrem letzten Erscheinen am Arbeitsplatz leblos aufgefunden worden.

Die 60-jährige Denise P. erschien am Freitag, den 16. August, um sieben Uhr morgens in ihrem Büro in Tempe. Erst am darauffolgenden Dienstag, gegen 16:55 Uhr, stieß ein Sicherheitsdienstmitarbeiter auf ihren leblosen Körper. Bestürzt verständigte er sofort die Polizei.

Verdächtiger Geruch

Einige der Kollegen machten während dieser Tage auf einen unangenehmen Geruch aufmerksam, schrieben diesen jedoch einer defekten Abwasserleitung zu. Wenn sie nun über die tragischen letzten Stunden von Denise P. nachdenken, sind viele fassungslos. „Was wäre, wenn ich einfach nur dasitzen würde?“, fragte ein Angestellter in einem Interview mit 12News. „Niemand würde nach mir sehen.“ Diese Vorstellung sei für ihn absolut erschreckend.

Besonders beunruhigend für viele Angestellte ist die Tatsache, dass Denise P. in ihrer Kabine auf der dritten Ebene, fernab des Hauptgangs, unbemerkt blieb, obwohl das Büro rund um die Uhr überwacht wird. „Das ist das Unheimliche daran“, erklärte ein weiterer Mitarbeiter. „Es fühlt sich wie Fahrlässigkeit an.“

Todesursache noch unklar

Laut Behörden in Tempe bleibt die Todesursache von Denise P. vorerst ein Rätsel. Erste polizeiliche Untersuchungen deuten nicht auf ein Verbrechen hin, doch die Ermittlungen gehen weiter. In diesem Rahmen werden auch mehrere Bankmitarbeiter befragt.