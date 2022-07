Komische Packliste für Urlaub: Tourist packt Sarg ein (FOTO)

Eine surreale Szene im Tunnel „Mala Kapela“ an der kroatischen Küste: ein Fahrzeug mit österreichischen Kennzeichen ist vollbeladen mit Koffern, Fahrrädern – und einem Sarg.

Die Aufnahme, die im Tunnel Mala Kapela entstanden sein soll, zeigt ein voll beladenes Fahrzeug mit österreichischen Kennzeichen, das am Heck Fahrräder und am Dach – einen Sarg mitführt. Die Frage, ob der Sarg bloß eine improvisierte Dachbox sein soll oder doch etwas Makabres dahintersteckt, löste eine Flut an humorvollen Kommentaren auf der beliebten Facebook-Seite „Tagesdosis des durchschnittlichen Dalmatiners“ („Dnevna doza prosječnog Dalmatinca“) aus.

„Der aufblasbare Flamingo ist offenbar aus der Mode gekommen!“, lautet eines der am meisten gelikten Kommentare.

„Ein solches Bett werden wir schließlich alle brauchen“, heißt es in einem anderen.

Manche User sind überzeugt, dass eine Marken-Dachbox durch die Teuerung nicht mehr leistbar ist. Andere wiederum sehen Szenen aus der serbischen Komödie ‚Mrtav hladan‘ (zu Deutsch in etwa: Cool wie der Tod) sich im „echten“ Leben in Kroatien bewahrheiten. Da wird aus Schuldgefühlen und Geldmangel für die Beerdigung eine tiefgefrorene Leiche kreuz- und quer transportiert. Was es mit der ungewöhnlichen „Dachbox“ tatsächlich auf sich hat, wird wohl ein Rätsel bleiben.