KOSMO-Horoskop: So stehen deine Sterne im Juni

So gut wie nichts reizt uns mehr als das Wissen über unsere Zukunft. Somit ist es auch wenig verwunderlich, dass wir uns zunehmend mit Astrologie und unseren Sternzeichen befassen. KOSMO wagte für euch einen Blick in die Sterne.

Sternzeichen des Monats

Die ZWILLINGE sind ein Sternzeichen wie Schmetterlinge, immer aktiv, kommunikativ und findig. Sie sind sehr kontaktfreudig, denn durch den Kontakt mit anderen finden sie zu sich selbst. Dennoch bringt diese Wissbegierde und Neugier bisweilen auch Oberflächlichkeit und Inkonsequenz mit sich und sie geraten leicht unter den Einfluss anderer Menschen. Diese Wankelmütigkeit manifestiert sich im Leben der Zwillinge so lange, bis sie ihr wahres „Ich“ finden. Immer jugendlich, voller Anekdoten, sind die Zwillinge echte Charmeure.

Stärke: Anpassungsfähigkeit, Neugier, Humor

Schwäche: Oberflächlichkeit, Inkonsequenz, Entscheidungsschwäche

Lieblingsfarbe: gelb

Widder (21.3. – 20.4.)

Sie durchlaufen gerade einen Veränderungsprozess in Ihrem Leben, denn der Fortschritt, den sie im vergangenen Jahr erzielt haben, wird sichtbar. Der Einfluss von Uranus und Pluto stärkt und fördert Veränderungen, aber einige Herausforderungen können Sie auch an den Rand Ihrer Kräfte bringen. Der angespannte Einfluss von Saturn und Uranus kann Sie einschränken und dazu verleiten, sich gegen alles aufzulehnen, das sich Ihnen in den Weg stellt.

KOSMO-RAT: Wir sind das, was wir immer wiederholen!

Stier (21.4. – 20.5.)

Veränderungen in den Eigentums- und Finanzverhältnissen, den langfristigen Zielen oder sogar im Freundeskreis sind möglich. Sie spüren, dass sie in Ihrem Alltag mehr Freiheit brauchen. Sie wollen aus sich herauskommen und aktiv werden, und sie werden reizbar, wenn Sie keine Zeit für sich selbst finden. Dieser Monat bringt Ihnen Glück in der Karriere und nichts kann Sie aufhalten. Jetzt ist die richtige Zeit, sich klarzuwerden, was Sie eigentlich wollen.

KOSMO-RAT: Carpe diem!

