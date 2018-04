KOSMO-Umfrage: Sind Sie für gleichgeschlechtliche Partnerschaften?

Aufgrund des großen Andrangs kommt die Komikerin noch einmal nach Wien! Jetzt Karten sichern und Anđelka Prpić in der Stand-Up-Komödie erleben!

Die charmante Anđelka spielt in dieser Aufführung die 30-jährige Bankangestellte Jovanka Joka Jakovljević. Eine junge Frau, die sich ihre Karriere mit allem was sie hat (wobei sie sehr wenig an Wissen und Intelligenz verfügt) in dieser harten Welt aufbaut. Zufällig stand sie vor einem Dilemma: Ehre und eheliche Treue, oder Aufstieg in der Karriere? Diesem Dilemma kann sie jedoch nicht alleine entfliehen. Mehrere Persönlichkeiten versuchen ihr dabei zu helfen, lösen aber eine noch größere Verwirrung in ihrem kleinen Köpfchen aus, der Sohn des Direktors ist jedoch kurz davor ihr Zimmer zu betreten. Diese Welt ist so verkehrt, dass anscheinend jede Frau mindestens einmal ihren Harvey Winestein getroffen hat. Das Vergnügen ist seines, doch das Bereuen ist bei ihr.

Die Karten könnt ihr im Delikatessen Shop „Posavac“ in der Weyprechtgasse 3 A-1160 Wien von Mo.-Fr. 09 h -21 h Sa. 09 h -18 h oder online über Wien-Ticket ergattern:

https://www.wien-ticket.at/…/andelka-prpic-sta-me-snadje-be…

Preiskategorie 1- 30,00 €, 2- 25,00 €, 3-20,00 €

Info Tel.:01 402 96 41 www.europafilm.eu