KOSMO verlost 1×2 Karten für den 11. Diversity Ball

Vielfalt war noch nie so bunt! KOSMO verlost Karten für den schrillsten Ball der Hauptstadt.

Am 5. Mai 2018 lädt der Diversity Ball zum 11. Mal zu einer einzigartig bunten und stimmungsvollen Ball-Partynacht. Die ausgelassene und verbindende Atmosphäre und ein Miteinander wie nirgends anders machen den Diversity Ball im Kursalon Wien so besonders.

2018 lautet das Motto „Your time is now“. Der gesamte Kursalon wird am Ballabend zu einer Zeitmaschine, welche die Gäste durch die Vergangenheit bis ins Jetzt führt. Musikalisch wird mit elektrisierendem Swing, grooviger Disco, trashigen 90s und Ballklassikern verzaubert. Alle Ballgäste sollen Stars auf dem Roten Teppich sein. Wer sich für den Abend im Vorfeld stylen möchte, dem_der stehen alle Möglichkeiten offen – von Abendrobe bis Bo¬dypainting, von 20er bis 90er – am Diversity Ball sind die schrägsten Outfits und Ballkleider gerne gesehen. Egal aus welcher Epoche und welcher Style – der Diversity Ball freut sich auf all seine Besucher_innen. Aus¬grenzung hat in dieser Partynacht keine Chance, im Mittelpunkt steht ein Lebensgefühl des Zusammenhalts. Alles ist erlaubt und jede_r ist willkommen, ohne Frage nach Geschlecht, Alter, sexueller Orientierung, Behinderung, Herkunft oder Religion.

Gewinnspiel: Gewinne 1×2 Eintrittskarten für den diesjährigen Diversity Ball! Um mitzumachen, sende uns bis zum 23. April eine E-Mail mit dem Betreff “Diversity Ball 2018” an gewinnspiel@kosmo.at. Mit etwas Glück kannst du dich über die Karten freuen. 🙂

