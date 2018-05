KOSMO verlost 1×2 Karten für Viva Vox

Von einer Internetsensation bis zu Vereinten Nationen! Viva Vox ist als ein A-cappella-Chor mit spezifischem Repertoire: Neben Pop- und Rockmusik, Musicalhits und Filmmusik stehen auch Heavy-Metal und Industrial sowie Dubstep Stücke auf dem Programm.

Als Teenager sangen sie gerne und wollten möglichst viel Zeit miteinander verbringen, da war der Gymnasiumchor eine gute Gelegenheit dafür. Später gründeten sie 2005 den A-cappella-Chor “Viva Vox”. Sie genossen es, klassische Kompositionen zu singen, wollten sich aber auch in der A-Cappella Interpretation von weltweit populären Hits versuchen. So kam es, dass die Coverversion von Rammsteins „Du hast“ eines kleinen unbekannten Chors aus Belgrad (Serbien) über Nacht zum YouTube Hit wurde – mit über einer Million Clicks in nur einer Woche. Das ist der Beginn der Erfolgsgeschichte von „Viva Vox“.

Schon 2011 geben sie im berühmten Konzertsaal des Belgrader Kongresszentrums Sava das – bis zu diesem Augenblick – größte Konzert in ihrer Karriere–. Im Hebst 2012 sind sie auf Einladung von SKF zu Gast in Wien. Als erste Band der Balkanhalbhinsel traten sie im Januar 2013 vor der Generalversammlung der Vereinten Nation in New York auf. Ein Jahr internationaler Erfolge wird schließlich mit einem Konzert in der Großen Halle des Volkes in Peking – dem Parlament der Volksrepublik China gekrönt. Das erste Album erscheint 2015 und wird auch gleich mit einem Konzert vor 10.000 Fans in der ausverkauften Belgrader Arena gefeiert.

In Österreich wurden „Viva Vox“ u.a. durch ihre Teilnahme bei der ORF Castingshow „Die große Chance der Chöre“ bekannt. Sie waren die einzigen Teilnehmer außerhalb des deutschsprachigen Raums und erreichten das Halbfinale des Wettbewerbs.

