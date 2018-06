Der Musiker, Poet, Aktivist, Erfinder und Querdenker RAMBO AMADEUS steht seit über 30 Jahren für ein Zusammenleben in Toleranz und den Abbau nationalistischer Vorurteile.

Wie kaum ein Künstler schafft er es, Grenzen, egal ob geographisch oder musikalisch, niederzureißen. Selbst bezeichnet er sich als Medienmanipulator, als „die letzte Abwehrkraft des gesunden Verstandes und der Zivilcourage“.

Der in Montenegro geborene und in Serbien lebende Musiker hat sich seinen Ruf als „enfant terrible“ hart erkämpft: so stürmte er während des Jugoslawien-Krieges während einer im staatlichen Fernsehen übertragen Musik-Show ungeladen die Bühne und mahnte das Volk zu Sensibilität.

Im Sinne eines Frank Zappa erschafft er mit seiner improvisierten Mix aus Jazz, Rock, Rap und Funk, seinen selbstgebauten Instrumenten, seinem eigenwilligen Sound und zusammen mit den talentiertesten Musikern seiner Umgebung das Gesamtkunstwerk Rambo Amadeus.

