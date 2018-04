KOSMO verlost 2×2 Tickets für Đurologija

Der Hit von Branko Đurić – Đuro, „Đurologija“, ist derzeit die bekannteste Stand-up Comedy in der gesamten Balkan-Region und darüber hinaus.

„Đurologija“ hat nämlich in den letzten zwei Jahren mehr als 100.000 Menschen durch über 200 Aufführungen erreicht. Der beliebte Đuro tourte durch die Ex-YU-Region, Australien, Kanada, die Vereinigten Staaten, Westeuropa und Skandinavien. In allen Städten und Orten, wo es präsentiert wurde, sorgte „Đurologija“ für großes öffentliches Interesse, und für jede Aufführung wurde ein Ticket mehr verlangt.

Mit seinem unverwechselbaren bosnischen Charme und der langjährigen Schauspielerfahrung, die sich vor allem in dem Kultprojekt “Top lista nadrealista“ und “Audicija“ reflektiert , bringt “Đurologija“ einen neuen, anderen, und doch erkennbar Đuro, der im Laufe der 90 Minuten seiner Shows aus jedem Betrachter das Beste herauszieht und für ein Lachen auf den Gesichtern sorgt.

Diese Art von (Anti-) Stand-Up-Show, wie Đuro sie selbst gerne nennt, ist eigentlich eine Sammlung von seinen Gedanken, die auf komische Weise alles wiederspiegelt, was ihn zum Lachen bringt aber auch, im heutigen Leben, irritiert. „In jeder Aufführung kann sich jeder in den Situationen erkennen, über die ich spreche. Ob ich unter der Morgendusche stehe oder mit der Straßenbahn fahre … auf der Bühne breche ich mit allen Vorurteilen über mich selbst und erzähle den Leuten ehrlich von meinen Gefühlen und davon, was ich denke, was mich dekontaminiert, etc. „, sagt Đuro.

Ticketpreise

Kategorie 1 – 30 €

Kategorie 2 – 25 €

Ticketverkauf

Buchhandlung & Galerie MI Burggasse 84, 1070 Wien

Kotor Café Bar Schubertring 4, 1010 Wien

Merak, Mariahilfer Straße 139, 1150 Wien

Café Talisman Liebhartsgasse 49, 1160 Wien

Weitere Informationen unter: 0676/481 23 89

