Erleben Sie vom 20. März bis 10. April 2024 im METRO Kinokulturhaus die faszinierende Vielfalt eines Kontinents auf der Leinwand. Von burlesken Tragikomödien bis zu politischen Farces.

In Wien, heißt es, beginnt der Balkan vor der Haustüre. Schon im alten Österreich gilt er als großes Mythenreservoir zwischen Orient und Okzident. Und seit damals prägen seine Bewohner und ihre Traditionen auch unseren Lebensalltag. Der Krieg in den 1990er-Jahren stellt in diesem Zusammenhang eine Zäsur dar. Der einstige »Wunderort« wird plötzlich Schauplatz realer, brutaler Ereignisse, die auch hierzulande Spuren hinterlassen, die Gesellschaft verändern. Somit auch das Kino. Die Filmschau wirft einen Blick zurück auf die turbulenten letzten 30 Jahre, zeigt anhand einiger wesentlicher Positionen aus dem Spiel- und Dokumentarfilmbereich die wechselseitigen Einflüsse zwischen dem österreichischen und dem »Balkankino« und versucht dabei jenen Weg nachzuzeichnen, der beide Kinematografien in einem gemeinsamen europäischen Kino zusammenführt.

Gewinne Tickets für „Gori Vatra" am 05.04.2024 und „Bosanski Lonac" am 08.04.2024.

METRO Kinokulturhaus

