KOSMO verlost 2×2 Tickets für „Made in Bosnia“

„Made in Bosnia“ kommt am 13. April nach Wien. KOSMO verlost 2×2 Tickets für das Event. Viel Glück!

Die Stand-up-Komödie „Made in Bosnia“ von Hazim Mujcinovic ist eine spezifische Abendshow, die das Publikum mit humorvollen Interpretationen auf eine Reise durch Zeit, Geografie, Raum, Umwelt, Medien, Berufe, Kunst, Filmindustrie und unvermeidliche Themen wie Liebe auf bosnische Art, Sportkommentatoren, Fußball, Fans, Kinder führt…

Er wurde Schauspieler, aber die Realität des Lebens zwingt uns alle zu zusätzlichen Aufgaben, die in diesem Fall die Schauspielerei zu einem lukrativen Geschäft machen… Diese Show lebt seit 10 Jahren auf Bühnen und in Clubs in Nordmazedonien, Serbien, Montenegro, Kroatien, Slowenien, Österreich und Bosnien und Herzegowina.

In 90 Minuten erstklassiger Unterhaltung erlebt ihr den fröhlichsten Abend in jeder Hinsicht, und tagelang werdet ihr in Gesprächen die im Stand-up-Komödienabend gesagten Sätze wiederholen.

Das Sprichwort „Schön wie ein Schauspieler“ muss im Fall von Hazim nicht unbedingt eine Bedeutung haben, eigentlich hat es überhaupt keine Bedeutung. Heutzutage spielen alle jedem etwas vor, und Hazim hat zugegeben, dass er ein Pornoschauspieler ist.

HARD FACTS

Wann? 13. April 2024

Wo? VHS, Längenfeldgasse 13-15, 1120 Wien

In BKS-Sprache

Und wie kannst Du am Gewinnspiel teilnehmen?

Gewinne Tickets für „Made in Bosnia“ am 13. April 2024. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, befolge die Anweisungen im Insta-Post unten: Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärst du dich mit unserer Datenschutzerklärung einverstanden www.kosmo.at/datenschutzerklaerung