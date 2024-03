KOSMO verlost 2×2 Tickets für „Postolar i vrag“

„Postolar i vrag“ kommt am 13. April nach Wien. KOSMO verlost 2×2 Tickets für das Event. Viel Glück!

August Senoa schrieb seine Geschichten basierend auf volkstümlichen Motiven, die die traditionelle Volksweisheit und die Schwächen des Menschen in schwierigen Situationen darstellten. Eine lehrreiche und weit verbreitete Geschichte handelt von einem armen alten Mann, der seine Seele dem Teufel überlässt. Er hat drei Töchter, deren finanzielle Bedürfnisse er nicht befriedigen kann, und der Teufel klopft an seine Tür und bietet Hilfe im Austausch für seine Seele an, die er in sieben Jahren einfordern wird. Als er realisiert, was er getan hat, bereut der Postolar (Schuhmacher) seine Entscheidung. Gott kommt in menschlicher Form als wandernder Fremder, der die Hilfe des Schuhmachers sucht, den er ohne zu zögern gewährt. Er repariert sogar Gottes Schuhe kostenlos. Als Dank erfüllt Gott ihm drei Wünsche – er verleiht ihm die Macht eines Dreibeins, eines Hammers und der Schuhe des Schuhmachers, um den Teufel zu fangen und ihn nicht loszulassen, bis der Schuhmacher es wünscht.

Die Handlung ist sinnvoll und logisch, die Übergänge zwischen den Szenen sind fließend, und die Dauer ist dem Kindesalter angepasst. In der Aufführung werden verschiedene Puppentechniken verwendet – Marionetten, Schattentheater, übermäßig große Puppen, die den Torso des Darstellers bedecken.

HARD FACTS

Wann? 13. April 2024, 17 Uhr

Wo? VHS, Längenfeldgasse 13-15, 1120 Wien

In BKS-Sprache

