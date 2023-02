„Zanka“ ist eine Theateraufführung, die im Madlenianum-Theater in Belgrad aufgeführt wird und der berühmten serbischen Schauspielerin Zanka Stokic Tribut zollt. Die Inszenierung, unter der Regie von Milica Kralj und mit Jelica Sretenovic in der Titelrolle, erzählt die Geschichte des Lebens der großen Schauspielerin, die ihr gesamtes Leben der humanistischen Mission des Theaters widmete. Das Belgrader Theaterstück „Zanka“ wird in Wien aufgeführt. Gewinne jetzt Karten für den 5. März 2023.

Zanka Stokic ist bekannt für ihre legendären Auftritte im Theater, aber auch für ihre Lebensgeschichte, die von tragischer Missachtung der Regierung geprägt war, die 1944 in Serbien an die Macht kam. In einer albtraumhaften Nacht vor ihrem Tod erinnert sich die große Schauspielerin an ihr hartes, ruhmreiches und dramatisches Leben. Drei Schauspieler (darunter auch die Figur von Nusic) beleuchten in Miodrag Ilics Drama eine traumatische historische Epoche, in deren Zentrum die Frage der moralischen Schuld von Künstlern steht.

Die Frage, ob Zanka Stokic wirklich schuldig war, ihr glänzendes schauspielerisches Können in den Dienst der unter Besatzung stehenden Regierung im Zweiten Weltkrieg gestellt zu haben, steht im Mittelpunkt. War sie dazu gezwungen oder konnte sie dem angeborenen Drang des Entertainers auf der Bühne nicht widerstehen? War sie bewusst gegen den nationalen Befreiungskampf und die Alliierten oder akzeptierte sie als unpolitisches Wesen, als Bohemien, komische Rollen im Theater, um das allgemeine Elend des Volkes durch Lachen und Spiel zu mildern?

Zankas Fall bestätigt die Tatsache, dass „nur Künstler ungefährlich für die Gesellschaft sind“, verständlich und geeignet für Regierungen, aber auch die Möglichkeit eines einfachen Antworten auf die ewige Frage – dürfen Künstler Menschen in schwierigen Zeiten unterhalten und haben sie überhaupt das Recht auf Spiel? Zanka spielte, um zu leben, denn das Spiel ist eine Frage des Lebens für einen Schauspieler.

Zivana Zanka Stokić, wurde einerseits zum Symbol für brillantes Talent und Hingabe an die Kunst des Theaters, andererseits zum Symbol des Leidens von Künstlern auf der politischen und historischen Ebene. „Ereignisse können Regimes ändern, Krisen können sich verwickeln und Kabinette stürzen; Sie können von einer Krise nicht betroffen sein, Sie bleiben Ministerin, die einzige Ministerin, immer Ministerin“, schrieb Branislav Nušić an die Schauspielerin Zanka Stokic anlässlich der hundertsten Aufführung von „Die Dame Ministerin“. Zanka war nicht nur eine Diva, sondern auch eine Hoffnung für Tausende von Zuschauern zu dieser Zeit. In der Inszenierung „Zanka“ werden die Rollen von Jelica Sretenovic, Milan Caci Mihajlovic und Petar Mihajlovic gespielt.

