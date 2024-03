KOSMO verlost 2×2 Tickets für Zoran Kesic in Wien (VIDEO)

Wien erwartet eine außergewöhnliche Darbietung. Satiriker und Geschichtenerzähler Zoran Kesic bringt seinen einzigartigen, genreübergreifenden Mix aus Humor, Musik und politischem Kommentar auf die Bühne der Hugenottenhalle Neu Isenburg. Nach weltweiten Erfolgen führt ihn seine Tour am Samstag, den 6. April 2024, nun auch zu uns.

In einer Ära, in der Entertainment schnelllebig und oft vorhersagbar erscheint, bricht Zoran Kesic mit seinem Programm „Priče i pesme“ (Geschichten und Lieder) aus der Masse heraus. Die Show bietet weit mehr als nur Stand-up-Comedy: Sie ist ein Konglomerat aus musikalischer Performance, Pressekonferenz und sogar Gründungsversammlung – ein Kulturereignis, das in seiner Spontaneität und Einzigartigkeit für Frankfurt einmalig sein wird.

Vielschichtigkeit, die fesselt

Der Titel „Priče i pesme“ ist Programm, denn Kesic erzählt nicht nur, er singt auch. Die Inhalte sind dabei so vielfältig wie das Leben selbst; von Politik und Sex über die Tücken des Alters bis hin zu globalen und alltäglich menschlichen Themen. Kesics Repertoire scheut sich nicht, auch kontroverse Themen wie Korruption oder leichte Drogen humorvoll zu verpacken und gemäß seiner Natur jedes Mal neu zu interpretieren.

Ein Spektakel mit Lokalkolorit

Jede Aufführung von „Priče i pesme“ ist ein Unikat, geprägt durch das hier und jetzt: den Ort, die Ereignisse der Weltbühne und die Stimmung des Künstlers sowie des Publikums. Das garantiert, dass das Frankfurter Publikum eine Show erleben wird, die speziell und einmalig für sie inszeniert wird – eine Gelegenheit, die im wahrsten Sinne des Wortes kein zweites Mal kommt.

(FOTO: Zoran Kesric)

Tickets und Veranstaltungsort

Die Vorstellung findet am 6. April 2024 in der Lugner City, Gablenzgasse 5 – 13, 1150 Wien statt. Parkplätze stehen gratis zur Verfügung. Der Einlass startet um 21:00 Uhr und die After Party findet im Anagram statt.

Veranstaltungsort Lugner City

Gablenzgasse 5 – 13

1150 Wien Kartenbuchung: 0676 78 40 83 0 oder 0664 88 29 07 10