Kosovarischer Premier: „Wir haben bessere Beziehungen zu China als zu Bosnien“

Auslieferung von Gülen-Anhänger sorgt für Spannungen zwischen Kosovo und der Türkei

Sechs angebliche Gülen-Anhänger sind aus dem Kosovo in die Türkei ausgeliefert worden. In der kosovarischen Hauptstadt schlägt der Vorfall hohe Wellen. Die Auslieferung von sechs angeblichen Mitgliedern des islamischen Predigers Fethullah Gülen an die Türkei sorgt nach wie vor für…