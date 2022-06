Valdrin Sahiti stammt aus dem Kosovo und ist Stylist der Politikerin Vjosa Osmani, die seit 2021 übrigens auch Präsidentin der Republik Kosovo ist und ihm einst einen Diplomatenpass zur Verfügung gestellt hat. Nach Beyonce, entwarf er ein Hochzeitskleid für die serbische Sängerin Katarina Grujic.

Katarina Grujic und Marko Gobeljic gaben sich das „Ja-Wort“ vor rund 500 Gästen, in der orthodoxen Kirche „Dom des Heiligen Sava“ in der serbischen Hauptstadt Belgrad und organisierten dort eine glamouröse Feier in einem Hotel.

Für diesen besonderen Anlass, haben sich der Fußballer und die Sängerin dazu entschieden, tief in die Tasche zu greifen, um ihren Gästen die bestmögliche Qualität zu bieten. Es wurden die teuersten Speisen und Getränke serviert, inklusive einer 15-stöckigen Hochzeitstorte und die Braut hat sich auch bei der Kleiderauswahl für ein exklusives Hochzeitskleid im Wert von 20.000 Euro entschieden.

Laut den Medien, wurde das Kleid von dem Kosovo-Albaner Valdrin Sahiti entworfen. In der Vergangenheit, hat er auch als Stylist für die Präsidentin der Republik Kosovo gearbeitet und ebenso Beyonce’s Kleider designt. Außerdem entwarf er ein Kleid für das Plus-Size-Model Iska Lorenc, die sein Kleid 2021 bei den Internationalen Filmfestspielen von Cannes zur Schau stellte.

