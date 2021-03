Kroatien: 100 Kilo Kokain-Bananen im Neretva-Tal

Im Tal des Flusses Neretva wurde erneut eine riesige Menge an Kokain sichergestellt. 100 Kilogramm der Droge wurden in Bananen-Containern geschmuggelt.

Es ist schon länger bekannt, dass Kokain im Neretva-Tal über den Hafen von Ploče ankommt. Nun wurde diese Drogen-Kette erfolgreich von der Polizei der Dubrovnik-Neretva Gemeinde durchbrochen. Im Bereich der kleinen Stadt Opuzen wurden ganze 100 Kilogramm Kokain sichergestellt. Das “weiße Gold” wurde in Bananen-Containern aus Süd-Amerika importiert und landete nur zufällig im Lager einer Firma, die sich eben gezielt mit Importen aus Süd-Amerika befasst. Was die Drogenpolizei noch nicht herausgefunden hat ist, über welche Kanäle die Container nach Ploče kamen.

Diese Anti-Kokain Coup war eine Fortsetzung einer schon länger andauernden Aktion der kroatischen Polizei gegen die Drogen-Mafia. Schon im Jänner wurde ein erster Treffer gelandet, als in Metković vier Personen festgenommen wurden, die am Schmuggel von 150 Kilogramm Kokain beteiligt waren. Im Zuge der Operation in Opuzen wurden nun drei weitere Männer festgenommen und mehrere Häuser, Geschäftsräume und wirtschaftliche Einrichtungen durchsucht, welche im Verdacht standen, einen Bezug zum Drogengeschäft zu haben. Zwei der Männer waren Hafenarbeiter, die an der Entladung der Container beteiligt waren. Ob es einen “Chef” gibt oder ob sie eigenständig agierten, ist noch zu ermitteln.

Unternehmen nicht involviert

Die Polizei geht davon aus, dass das Unternehmen, auf dessen Lagerplätzen die Container gelandet waren, nicht in das kriminelle Geschehen involviert ist. Die “Bananen”-Lieferung ist wohl nur dorthin gelangt, weil die Zwischenmänner vom Hafen im Jänner festgenommen worden waren und die Ladung daher nicht abfangen konnten.