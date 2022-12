Kroatien ist Schengen-Staat: Keine Grenzkontrollen mehr

Die zuständigen Ministerinnen und Minister der 26 Schengen-Mitgliedstaaten haben heute in Brüssel eine endgültige Entscheidung getroffen – Kroatien wird ab dem 1. Januar 2023 Vollmitglied von Schengen.

„Kroatien ist in Schengen! Auf unserer Europareise gibt es keine Grenzen mehr. Wir haben alle Bedingungen erfüllt, einen langen und anspruchsvollen Prozess durchlaufen. Die Entscheidung wurde im Europäischen Rat getroffen. Von Kroatien in Schengen profitieren alle – die Bürger, die Wirtschaft, Kroatien und die EU“, schrieb der kroatische Innenminister Davor Bozinovic.

Es wurde damit die Personenfreizügigkeit für mehr als 400 Millionen Menschen in 26 Mitgliedsstaaten ermöglicht. Fahrzeugschlangen gehören an den Grenzen zu den EU-Nachbarländern Kroatiens von nun an der Vergangenheit an. An den Flughäfen tritt die neue Regelung wegen technischer Voraussetzungen erst am 26. März 2023 in Kraft.

Rumänien und Bulgarien mussten dagegen eine herbe Niederlage hinnehmen. Beide Länder wurden nicht aufgenommen. Ihre Aufnahme wurde insbesondere seitens Österreich blockiert.



Innenminister Gerhard Karner wiederholte, der Hauptgrund sei die hohe Zahl von Asylanträgen in Österreich.