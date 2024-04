Kroatien: Mann erschießt Ehefrau – Sohn muss alles mitansehen

Ein friedlicher Freitagmorgen wandelte sich in der kroatischen Metropole zur Tragödie, als in einer Familienwohnung Schüsse fielen. Die Ereignisse, die sich um 7.25 Uhr ereigneten, lassen die Stadt in Trauer zurück. Wie von der größten Tageszeitung Kroatiens, „24sata“, mit Verweis auf Polizeiquellen berichtet wird, hat ein Mann – vermutlich der Familienvater – eine Waffe abgefeuert und ein Familienmitglied schwer verletzt.

Dramatischer Einsatz

Sofort eintreffende Polizeikräfte und Rettungsdienste setzten alles daran, das Opfer, eine Frau, zu retten. Trotz schneller medizinischer Erstversorgung am Ort des Geschehens und sofortigem Transport ins Krankenhaus, konnte die Verletzte nicht gerettet werden. Gegen 9.30 Uhr wurde bestätigt, dass sie ihren Verletzungen erlegen ist.

Zeugenbericht

Ein Zeuge teilte „24sata“ mit: „Ich habe einen Schuss gehört. Kurz darauf sah ich einen jungen Mann, der auf den Balkon stürmte und um Hilfe rief. Daraufhin alarmierte ich unverzüglich die Polizei.“ Es wird vermutet, dass der Schütze der Vater der Familie ist und das Opfer die Mutter des Jungen, der um Hilfe rief. Nachbarn zufolge wohnten in der betroffenen Wohnung womöglich drei Generationen zusammen.

Täter in Gewahrsam

Der Tatverdächtige befindet sich derzeit in Polizeigewahrsam. Die Umstände, die zu dieser fatalen Tat geführt haben, sind noch Gegenstand intensiver Ermittlungen. Die kroatische Gemeinschaft steht unter Schock und das Bedürfnis nach Antworten und Aufklärung ist groß.