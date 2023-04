Entsetzlicher Mord: Mann tötet Frau und Unbeteiligten

In Graz herrscht Entsetzen nach zwei unerklärlichen Morden im Morgengrauen.

Ein junger Mann aus Steyr und eine ältere Frau aus Wetzelsdorf hatten sich vor wenigen Monaten kennengelernt. Sie trafen sich höchstwahrscheinlich im Internet. Obwohl das Paar noch nicht zusammengezogen war, hatte der Mann schon ein paar Mal bei der Frau übernachtet.

Der Grund für den heftigen Streit am Samstagmorgen, bei dem der Mann ein Küchenmesser griff und das Opfer mit Dutzenden von Messerstichen tötete, ist noch unklar. Der Angreifer liegt im Koma und soll von der Kriminalpolizei zu seinen Motiven und Hintergründen befragt werden. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Bei einem Selbstmordversuch beschleunigte der Tatverdächtige mit seinem weißen BMW-SUV und raste in den Gegenverkehr in der Nähe der Wohnung einer Grazerin. Bei diesem Vorfall tötete er nicht nur die Frau, sondern auch einen zweiten Menschen aus Graz. Der 31-jährige Gastro-Angestellte war nach seinem Nachtdienst auf dem Weg nach Hause und wurde von dem Fahrzeug des Tatverdächtigen regelrecht abgeschossen. Die Ermittler klärten den Tatverdächtigen schnell über den Vorfall auf. Philipp P. verstarb in seinem Auto.