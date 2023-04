Alarmierend: Leitungswasser verursacht Autismus!

Eine neue Studie aus Dänemark hat beunruhigende Ergebnisse hervorgebracht: Trinkwasser enthält viele gesunde Mineralien, darunter auch das Leichtmetall Lithium.

Ein Forscherteam aus den USA hat nun einen Zusammenhang zwischen Autismus und einer zu hohen Lithium-Konzentration im Leitungswasser festgestellt. Die Kinder von Müttern in Dänemark, die während der Schwangerschaft in Regionen mit einem hohen Lithium-Gehalt im Leitungswasser gelebt haben, leiden häufiger an Autismus-Spektrum-Störungen (ASS). Die Studie von der University of California Los Angeles (UCLA) wurde Anfang April erstmals im Fachmagazin „Jama Pediatrics“ publiziert. Die Untersuchung ist die erste, die sich mit Lithium als möglicher Ursache von ASS auseinandersetzt.

Lithium ist ein Leichtmetall, das in Mineralien und Gestein enthalten ist und durch Regen oder Grundwasser ausgewaschen wird. Es ist deshalb natürlicherweise auch im Trinkwasser enthalten und kommt auch in Nahrungsmitteln wie Fisch, Fleisch und Milchprodukten vor. In den 151 untersuchten Regionen in Dänemark variierte der Lithiumgehalt zwischen 0,6 und bis zu 30 Mikrogramm pro Liter.

Die Forscher haben für die Studie die Daten von 8.842 Kindern mit ASS analysiert. Dazu zogen sie die Wohnortdaten ihrer Mütter während der Schwangerschaft heran, verknüpften sie mit dem Lithiumgehalt des Wassers und verglichen sie später mit einer Kontrollgruppe. Diese bestand aus 43.864 Müttern, deren Kinder nicht unter ASS litten. Vor diesem Hintergrund gehen die Studienautoren davon aus, dass natürlich vorkommendes Lithium im Trinkwasser als neuer Umweltrisikofaktor für autistische Störungen weiter untersucht werden sollte.

„Jede Trinkwasserverunreinigung, die das sich entwickelnde menschliche Gehirn beeinträchtigen könnte, verdient eine intensive Prüfung“, sagte die Hauptautorin Beate Ritz, Professorin für Epidemiologie, Umweltgesundheit und Neurologie in einer Pressemitteilung der Universität. Die Wissenschaftler müssen sich jedoch auch mit kritischen Stimmen zu ihrer Studie auseinandersetzen. So hätten sie beispielsweise nicht erfasst, wie viel Lithium die Mütter während der Schwangerschaft zu sich genommen haben, heißt es von der University Philadelphia.

Symptome für Autismus

Bislang sind die genauen Ursachen von ASS noch nicht geklärt. Aufgrund der von der Norm abweichenden Wahrnehmung fällt es Autisten oft schwer, den Einsatz von Blickkontakt, Mimik und Gestik richtig zu deuten und in angemessener Weise darauf zu reagieren. Weitere Symptome sind repetitive, stereotype und oft zwanghaft anmutende Verhaltensweisen wie rhythmisches Vor- und Zurückbewegen des Oberkörpers, Im-Kreis-Laufen und autoaggressive Handlungen. Eine leichtere Form dagegen ist der Asperger-Autismus, bei dem die sprachlichen und kognitiven Fähigkeiten der Betroffenen meistens nicht eingeschränkt sind. Viele haben zudem außergewöhnliche Inselbegabungen wie beispielsweise ein extrem gutes Zahlengedächtnis oder außergewöhnliche Rechenfähigkeiten.