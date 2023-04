Biomarker-Test könnte Parkinson frühzeitig erkennen

Das Aufspüren von Biomarkern ist heutzutage für viele Krankheiten üblich, aber für Parkinson-Krankheit gab es bisher keinen solchen Marker. Diese Krankheit kann die Lebensqualität erheblich beeinträchtigen, und die Diagnose ist insbesondere bei jüngeren Patienten nicht einfach. Daher ist die Entdeckung von Wissenschaftlern, die eine Möglichkeit gefunden haben, Biomarker im Gehirn und in den Zellen zu finden, die auf die Schlüsselpathologie der Parkinson-Krankheit hinweisen, von enormer Bedeutung.

Ein solcher Biomarker namens „abnormaler Alpha-Synuclein“ wird nun verwendet, um Pathologien im Rückenmark bei Patienten zu diagnostizieren oder bei Personen mit hohem Risiko für die Krankheit, die noch keine Symptome zeigen. Die Testergebnisse sind sehr vielversprechend, da 93 Prozent der Probanden tatsächlich abnormalen Alpha-Synuclein aufwiesen.

Dr. Todd Sherer war begeistert von dieser Entdeckung: „Es war noch nie zuvor möglich, bei lebenden Personen zu sehen, ob sie Alpha-Synuclein-Biologische Veränderungen in ihrem Körper aufweisen“. Ähnlich wie Amyloid bei Alzheimer kann das Protein Alpha-Synuclein im Nervensystem falsch angesammelt und so neuronalem Schaden verursachen, was zur Entwicklung von Parkinson-Krankheit führen kann. Bisher war es nur bei der postmortalen Analyse möglich, das Vorhandensein von Klumpen zu bestätigen.

Die Wissenschaftler testeten etwa 1.123 Proben von Rückenmarksflüssigkeit und zeigten, dass der Test bei weniger als fünf Prozent der Menschen ohne Parkinson-Krankheit abnormal war. Der Mitbegründer der Michael J. Fox Foundation zeigte sich von dieser Entdeckung berührt und begeistert.

Durch Blut- oder Nasenabstrich können nun auch optimierte Tests zur Aufdeckung von abnormalen Synuklein durchgeführt werden.

Es bleibt abzuwarten, in welchem Umfang sich dieser Biomarker in der klinischen Praxis bewähren wird. Die Entdeckung könnte jedoch einen bedeutenden Fortschritt in Diagnose und Behandlung darstellen.