Altertümliche Hausmittel aus Bosnien und Herzegowina

Besonders in der kalten Jahreszeit stehen Zwiebelsocken und Wadenwickel hoch im Kurs. Auch am Balkan sind Naturheilmittel schon immer eine Alternative zur wissenschaftlichen Medizin gewesen. KOSMO hat sich bosnische Naturheilrezepte aus dem Jahr 1894 angesehen und verrät, welche Hausmittel noch heute verwendet werden.

In den medizinhistorischen Beständen der Universitätsbibliothek der Medizinischen Fakultät in Wien befindet sich ein Buch, dessen Inhalt eine Fundgrube an altertümlicher Naturheilkunde darstellt. “Skizzen ans der Volksmedicin und dem medicinisehen Aberglauben in Bosnien und der Hercegovina” von Dr. Leopold Glück aus dem Jahr 1894. Herausgegeben in Wien.

Ein angesehener Dermatologe aus Polen, der seine medizinische Karriere in Prnjavor (Bosnien und Herzegowina) begann. Zwölf Jahre später leitete er – bis zu seinem Tod – das damals größte Krankenhaus im Land, das sich in Sarajevo befand. Ebenso war Glück maßgeblich für den Aufbau und die Organisation der medizinischen Verwaltung im Land verantwortlich.

Ein Medikus, der es sich zur Aufgabe machte, Bosnien und Herzegowina aus ärztlicher Sicht zu erforschen. Dabei fand er viel Aberglauben, Dämonen, Hexen, Zauberer, Neider aber auch ein wenig Naturheilkunde. KOSMO hat eine Liste der skurrilsten und sinnvollsten Hausmittel erstellt, die nicht nur zur Winterzeit hilfreich sein können.

Knoblauch und Zwiebel (bijeli i crveni luk)

Laut Lück waren die beliebtesten Volksheilmittel in Bosnien und Herzegowina damals – so wie wohl heute – Zwiebel und Knoblauch. So wurden im 19. Jahrhundert Zwiebel und Knoblauch mit Rautengewächsen und Honig vermengt, um die Bisse von tollwütigen Hunden zu heilen. Heute würden man nur eine Tetanusspritze bekommen.

Ein typisches Hausmittel gegen Keuchhusten (rikavac) ist Knoblauch. Dazu muss das naturbelassene Heilmittel zerrieben und mit Wermuth und Fett vermischt werden. Die zusammengerührte Paste legt man sich auf die Fußsohlen. Das soll die Symptome lindern und die Heilung anregen. Gegen chronische Eczeme (majasin) soll eine Salbe aus Knoblauchpulver, Öl, saurer Milch oder Seife helfen. Fieber wird mit zerstoßenem Knoblauch bekämpft, der auf die Fußsohle gerieben wird.

Anschwellungen des Gesichtes kann man gut mit einer Mischung aus saurer Milch, Salz und zerriebenen Zwiebeln heilen. Auch Ohrenschmerzen sind für die Wunderknollen kein Problem: einfach geröstete Zwiebelschnitte warm auf das Ohr auflegen. Und wer eine prächtige Haarmähne möchte, der kann sich Zwiebelsaft auf die Kopfhaut reiben, denn das soll den Haarwuchs fördern.

Kopfkohl (kupus)

Mhhh…. Sarma. Besonders zur kalten Jahreszeit liegen Sarma und alle Kohlgerichte am Balkan hoch im Kurs. Auch schon im 19. Jahrhundert legten die Leute am Balkan wehrt darauf, immer Kohl im Haus zu haben. Auch um sich bestimmte Hausmittel zusammenzuführen. So sollen gekochte Kohlsprossen gut gegen Koliken helfen.

Leidet man unter Brandwunden, so soll man die Blätter oder Wurzeln des Kopfkohles zerstoßen und mit Eiweiß zu einer Paste verrühren. Als Abführmittel soll Kohl aber ebenso geeignet sein, denn schon altgriechische Ärzte verschrieben Kohl als Mittel, um den Stuhlgang zu erleichtern. Neben seiner abführenden Wirkung hat Kohl auch die Fähigkeit Wunden zu heilen. Dazu die gesäuberten Krautblätter einfach auf die Wunde legen.

In der wissenschaftlichen Medizin hat Kohl allerdings nie eine wirkliche Verwendung gefunden.

Hanf (Konoplja)

Hanf. Eine der ältesten Nutzpflanzen der Menschheit. Seit jeher auf der ganzen Welt beliebt dient die Hanftpflanze gleichzeitig als Medizin und als Rohstoffquelle. Kleidung, Stoff, Baumaterial und Rauschmittel – alles aus einer Quelle. Doch werten nicht nur Fasern und Blühten verwendet. Für jeden Teil der Haftpflanze gibt es seine eigene Anwendungsart.

Der Hanfsamen und das Hanföl werden äußerlich bei Verbrennungen und innerlich als Prophylaxe gegeben. Zudem kann Hanföl abführend und wurmabtreibend wirken. So verabreichte man bei Wechselfieber (Malaria) Haftsamen in zerriebener Form und goss das Pulver mit Couperin Wein auf. Gegen Bandwürmer ist ein kalter Hanfsamenaufgruss heilwirkend. Und Hanfsamensaft kuriert Seitenstechen.



Quelle: 1894 – Dr. Leopold Glück, Skizzen ans der Volksmedicin und dem medicinisehen Aberglauben in Bosnien und der Hercegovina