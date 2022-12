Feuerwerkskörper explodierte in der Hand eines Neunjährigen; dauerhafte Behinderung

Ein neunjähriger Junge wurde im Stadtteil Maksimir in Zagreb schwer verletzt, als ein Feuerwerkskörper in seiner Hand explodierte.Der Junge blieb ohne alle Finger außer dem Daumen, und nach mehreren Stunden der Operation ist sein Leben außer Gefahr.Ihm stehen komplexere Operationen bevor, aber er wird leider dauerhaft behindert bleiben.

„Das ist zu schrecklich und zu dumm, und wir werden jedes Jahr zur Weihnachtszeit Zeugen von Kinderverletzungen“, sagte Milivoj Novak, stellvertretender Direktor des Zagreber Klinik- und Krankenhauszentrums, auf einer Pressekonferenz über den Gesundheitszustand des verletzten Jungen, wie das kroatische Medium Jutarnji.hr berichtet.

Novak betonte, dass der Junge schwer verletzt wurde und hätte sterben können, sowie dass die polizeilichen Ermittlungen zur Ursache der Explosion andauern. Der Direktor forderte die Eltern auf, darauf zu achten, was ihre Kinder tun. Der Kinderchirurg Anko Antabak betonte, der Junge sei „durch grobe Fahrlässigkeit“ schwer verletzt und in Lebensgefahr gewesen. “Er wird dauerhaft behindert bleiben, es ist unmöglich, eine so verletzte Hand zu rekonstruieren”, sagte Antabak.

Da das Leben des Neunjährigen in Gefahr war, wurde er in weniger als 12 Stunden einer zweiten Operation unterzogen, die es ihm ermöglichte, durch seinen schwer verletzten Hals zu atmen, und er wird sicherlich mehrere Tage auf der Intensivstation bleiben. Die Ärzte sagten, dass sie nicht wüssten, mit welchem ​​pyrotechnischen Gerät der Junge spielte, da er so große Verletzungen erlitten hat, und betonten, dass sie alle nicht geeignet und „verträglich“ für Kinder seien.

Kroatische Medien gaben zuvor bekannt, dass es sich um einen großen zehn Zentimeter langen Feuerwerkskörper handelte, der explodierte, nachdem der Junge ihn mit Streichhölzern angezündet hatte. Seine Finger wurden amputiert und er hat Verletzungen im Gesicht und am Hals.

Die Polizei von Zagreb bestätigte, dass am Mittwoch, dem 21. Dezember, gegen 19:00 Uhr in der Gegend von Maksimir ein Kind schwer verletzt wurde, höchstwahrscheinlich durch den Einsatz eines pyrotechnischen Geräts. Seine Eltern brachten ihn zum Klinik- und Krankenhauszentrum Zagreb, wo er medizinische Hilfe erhielt. Die Polizei, so heißt es, “sammelt alle relevanten Fakten über die Umstände dieser schweren Verletzung”.

Sowohl die Polizei als auch Ärzte appellierten an die Bürger, zu Weihnachten und in den Feiertagen auf den Einsatz von Pyrotechnik zu verzichten.