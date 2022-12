Heiratsantrag versaut: Freundin stoppt ihn, um es für Instagram zu filmen! (VIDEO)

In den sozialen Netzwerken kursiert ein TikTok-Video, in dem ein Mann seiner Freundin einen Heiratsantrag macht. Das ist nichts Ungewöhnliches, aber als er beschloss, sich hinzuknien und die schicksalhafte Frage zu stellen – doch die Aufmerksamkeit des Mädchens wurde mehr auf ihr Handy gelenkt.

Während der Mann ihr den Ring vor die Nase hielt und auf eine Antwort wartete, schaute das Mädchen auf ihr Handy und versuchte, das ganze Geschehen aufzuzeichnen.

Er verheimlichte seine Reaktion auch nicht. Sichtlich genervt nahm er das Handy des Mädchens und warf es beiseite, um deutlich zu machen, dass jetzt nicht die Zeit für Social Media sei.

Das Video löste stürmische Reaktionen bei Usern aus, die darauf hinweisen, dass „Instagram an allem schuld ist“. „Sie will nur angeben“, „Heirat liegt ihr am Herzen“, „So sind Mädchen heute“, sind nur einige der Kommentare.