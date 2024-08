Kroatien soll Desingerica mit jahrelanger Haftstrafe drohen!

Der serbische Rapper Desingerica hat jüngst in den sozialen Medien für Aufsehen gesorgt. Auf Instagram veröffentlichte er ein Foto, das ihn beim Genuss von Meeresfrüchten in einem istrischen Restaurant zeigt. Dabei handelt es sich jedoch nicht um gewöhnliche Muscheln: Desingerica verzehrte Prstace, eine Delikatesse, deren Fang in Kroatien strikt verboten ist.

Seit 1995 sind das Fischen, der Verkauf sowie der Export von Prstace in Kroatien illegal. Grund hierfür ist der massive negative Einfluss auf die Küstenökosysteme, den der Fang dieser Muscheln verursacht. Die Zerstörung der Küste und die daraus resultierenden Umweltprobleme führten zur Einführung strenger Gesetze, die Verstöße in diesem Bereich hart bestrafen.

Wie die kroatische Tageszeitung Jutarnji list berichtet, sieht das neue Gesetz über Meeresfischerei Haftstrafen von sechs Monaten bis zu fünf Jahren für den Konsum von Prstace vor. Zudem werden empfindliche Geldstrafen gegen juristische Personen verhängt, die diese Muscheln fischen, besitzen oder in den Handel bringen.

Vergangenheit voller Kontroversen

Diese jüngste Kontroverse ist nicht Desingericas erste Begegnung mit negativem Medienrummel. Der Rapper hat sich in der Vergangenheit mehrfach durch provokante Auftritte ins Gespräch gebracht. So warf er kürzlich während eines Konzerts Obstschalen ins Publikum, zerschlug Eier und rieb Käse – Aktionen, die bei vielen auf heftige Kritik stießen.

Ein weiteres Beispiel für seine skandalösen Auftritte ist ein Vorfall, bei dem Desingerica während eines Konzerts einem weiblichen Fan in den Mund spuckte, was zu öffentlicher Empörung führte.

Medienhype

Der Instagram-Post, der Desingerica beim Prstace-Essen zeigt, hat in den kroatischen Medien eine wahre Lawine an Berichten und Kommentaren ausgelöst. Dieser Fall verdeutlicht einmal mehr die Reichweite der Vorschriften im Bereich des Umweltschutzes und die Konsequenzen unbedachten Handelns in der Öffentlichkeit.

Ob und welche rechtlichen Konsequenzen sich für Desingerica aus diesem Vorfall ergeben, bleibt abzuwarten. Sicher ist jedoch, dass das Thema Prstace und die damit verbundenen Schutzmaßnahmen erneut in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt sind.