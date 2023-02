Kroatische Influencerin Ivana Knoll im Instagram-Dilemma (FOTO)

Ivana veröffentlicht regelmäßig Fotos und Videos in sozialen Netzwerken, doch die Zahl der Follower:innen begann leicht zu sinken. Die leidenschaftliche kroatische lCheerleaderin Ivana Knoll (30) gewann während der WM in Katra fast 3,7 Millionen Follower:innen auf Instagram, verlor aber in den letzten zwei Wochen etwa 100.000 Fans.

Am Mittwoch stand Ivana beim englischen Meisterschafts Derby zwischen Arsenal und Manchester City im Emirates Stadium in London. Sie posierte in einem Arsenal-Trikot. Arsenal verlor gegen Manchester City, wobei ein Anhänger kommentierte: „Sie haben uns Unglück gebracht.“

Knoll ist in sozialen Netzwerken aktiv und postet regelmäßig Fotos von verschiedenen Reisezielen. Sie ist kürzlich nach Miami gezogen, wo sie oft mit berühmten Stars Partys feiert. Außerdem hatte sie Spaß mit Schauspieler Jamie Foxx (55) und war auch auf der Privatparty von Leonardo DiCaprio (48).