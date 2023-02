Nach ihrem Kopf oder gar nicht – 4 Sternzeichen die kompromisslos sind

Sie sind nicht diejenigen, die leicht aufgeben, obwohl sie wissen, dass sich eine Beziehung ohne Kompromisse nicht vollständig entwickeln kann. Aber diese Sternzeichen glauben, dass Kompromisse bedeuten die Kontrolle in Beziehungen zu verlieren.

Stier

Stiere können ziemlich entschlossen und standhaft sein, auch wenn es um ihre Beziehungen geht. Kompromisse können für sie ziemlich schwierig sein. Der Stier mag es einfach, wenn sich die Dinge so entwickeln, wie er es möchte. Sie gehen Situationen oft unbeirrt im Voraus an. Ihre Sturheit führt normalerweise dazu, dass ihre Partner die Kommunikation unterbrechen.

Löwe

Mit seinem Stolz ist Löwe ein schwieriger Partner, um Kompromisse zu suchen und Vereinbarungen zu treffen. Sie haben unterschiedliche Methoden, um mit Situationen umzugehen, und der Widerstand gegen diese Methoden kann dazu führen, dass sie sich weniger zufrieden fühlen. Löwen haben es tatsächlich schwer, die Bedürfnisse anderer Menschen vor ihre eigenen zu stellen. Sie glauben fest an das, was sie denken, und werden alles tun, um ihr übergroßes Ego zu nähren und zu erhalten.

Skorpion

Skorpione neigen dazu, an ihren Entscheidungen festzuhalten, selbst wenn es um romantische Beziehungen geht. Ihre Sturheit ist in der Regel eine Folge ihres Stabilitätsbedürfnisses und ihrer Veränderungsphobie, die es ihnen erschwert, Einigungen und Kompromisse zu erzielen. Sie sind standhaft und scheren sich nicht darum, ihre Ideale und Denkprozesse für irgendjemanden zu ändern.

Wassermann

Als standhaftes Sternzeichen kann der Wassermann durchaus stur sein. Sie glauben, dass Standhaftigkeit sie in Beziehungen stärker und dominanter macht, wodurch sie Kontrolle in ihrer Gemeinschaft aufbauen, ohne Rücksicht auf die Bedürfnisse ihres Partners. Aufgrund ihrer mangelnden Bereitschaft ihre Herangehensweise zu ändern, wirken sie auch in Beziehungen kalt und arrogant, schreibt Pinkvilla.