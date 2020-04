Kroatischer Minister: „Hoffentlich ist die Scheiße bald vorbei“ (VIDEO)

Dem kroatischen Verkehrsminister Oleg Butković ist in einem TV-Interview ein sprachlicher Lapsus passiert.

Er gastierte in den Fernsehnachrichten des kroatischen RTL-Formats „Nachrichten heute“ und sprach über die Maßnahmen der dortigen Regierung. In einem Moment verwechselte er einen Buchstaben und sagte statt „stanje“ (Lage) – „sranje“ (Scheiße). Dass ein Minister mit Schimpfwörtern in einer Nachrichtensendung – auch wenn es versehentlich passiert – um sich wirft, ist auch in Kroatien eher eine Seltenheit.



Wenn man die Kommentare unter dem Video sieht, muss man jedoch sagen: Butković scheint sich mit dieser Aktion, die nun fleißig in den sozialen Netzwerken in Kroatien geteilt wird, einige Sympathiepunkte geholt zu haben.

