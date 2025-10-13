Küchenmesser gezückt: WEGA stürmt wegen Zigarettenstreits

Ein Streit ums Rauchen in Wien-Margareten endete mit gezücktem Küchenmesser und WEGA-Einsatz. Der aggressive Mitbewohner wurde festgenommen.

Nach einem Streit über das Rauchen in der gemeinsamen Wohnung eskalierte am Sonntag die Situation in Wien-Margareten. Ein 32-jähriger Mann soll seinen Mitbewohner mit einem Küchenmesser bedroht haben, woraufhin die Polizei alarmiert wurde. Spezialkräfte der WEGA (Wiener Einsatzgruppe Alarmabteilung) überwältigten den Aggressor und nahmen ihn vorübergehend fest.

⇢ Mann bedroht Frauen mit Axt wegen eines Parkplatzes



Behördliche Maßnahmen

Die Behörden verhängten gegen den 32-Jährigen ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot. Nach Absprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Verdächtige auf freiem Fuß angezeigt.