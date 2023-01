Kugler: Österreich wird das Unrecht gegenüber Serben im Kosovo immer kritisieren

Die Präsidentin der Freundschaftsgruppe Serbien des österreichischen Parlaments, Gudrun Kugler, sagte, Serbien sei ein wichtiger Faktor auf dem Westbalkan und Österreich begrüße die kompromissbereiten Worte von Präsident Aleksandar Vucic zum Kosovo.

In einem Gespräch mit der Delegation der Freundschaftsgruppe Österreich des serbischen Parlaments erinnerte der Abgeordnete der Volkspartei Österreichs (ÖVP) daran, dass Österreich den europäischen Weg Serbiens sehr unterstütze. „Wir sehen Serbien als wichtigen Faktor auf dem Westbalkan. Die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Serbien ist Österreich wichtig. Wir begrüßen die kompromissbereiten Worte von Präsident Vucic in Bezug auf den Kosovo und werden immer die Ungerechtigkeit gegenüber der serbischen Gemeinschaft im Kosovo kritisieren“, sagte sie.

Kugler dankte Serbien für die Unterstützung Österreichs im Bereich Migration. Sie bewertete auch, dass Treffen parlamentarischer Freundschaftsgruppen nützlich seien. Kugler war Gastgeber einer Delegation aus Serbien unter der Leitung von Dragan Markovic Palma, der 12 Abgeordnete angehörten, während von österreichischer Seite neun Abgeordnete verschiedener Fraktionen an dem Treffen teilnahmen.

Markovic sagte nach dem Treffen, er sei zufrieden mit dem, was er von seinen österreichischen Kollegen gehört habe, und erklärte, er sei sicher, dass sie nicht ausreichend über die Situation im Kosovo und in Metochien informiert seien.

„Die EU erwähnt in ihren Erklärungen ständig ‚beide Seiten‘, wenn es um Kosovo und Metochien geht, aber tatsächlich hat in den letzten acht Jahren nur eine, die albanische Seite, das Abkommen nicht respektiert. Wie können wir über beide Seiten sprechen, wenn nur eine, die Kosovo-Albaner, genauer gesagt ein Mitglied der Spezialeinheit ROSU, am Weihnachtstag auf serbische Kinder geschossen hat, nur weil sie Serben waren und sie einen Weihnachtsbaum trugen, ein Symbol für Serbische Tradition und Religion“, sagte er.

Deshalb hätten sie sich bereit erklärt, ihren Kollegen aus Österreich genaue und geprüfte Informationen über die Ereignisse im Kosovo und in Metochien zu übermitteln, berichtet das Online-Portal Kosovo.