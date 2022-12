Kumbolder-Kraut liefert jetzt nach Hause!

Wir befinden uns in der Jahreszeit, in der eine beliebte Balkan-Spezialität Saison hat: Sarma. Viele von uns suchen nach dem passenden Sauerkraut, das sowohl das Fleisch, den Reis als auch die Gewürze perfekt verbindet. Wenn Sie sich schon immer gefragt haben, wo man in Österreich das beste Sarmakraut findet, hat ihre Suche nun ein Ende.

Im niederösterreichischen Industrieviertel, in der Krautregion Reisenberg-Seibersdorf, 25 Kilometer südlich von Wien und umgeben von fruchtbaren Feldern liegt ein Bauernhof. Schon auf den ersten Blick stechen einem die grünen und frischen Krautköpfe ins Auge, die auf einem Traktor gesammelt werden. Nachbarn und Käufer aus den umliegenden Ortschaften kommen (viele sogar aus Wien), um die besten Krautköpfe zu ergattern.

Was ist so besonders an diesem Kraut, dass Leute aus ganz Österreich anlockt? Die Antwort ist vor allem für unsere Balkan-Community sehr erfreulich: Es ist das beste Sarmakraut am freien Markt in Österreich und zwar nicht erst seit gestern, sondern mit einer langen Tradition.

Das Sarmakraut ist bei “Kumbolder-Kraut” das ganze Jahr über erhältlich. Somit besteht keine Gefahr, dass das Produkt zu wichtigen Feiern nicht auffindbar ist.

Limitiertes “Kumbolder”-Geschenk erhältlich

Nur für kurze Zeit: Erhalten Sie mit dem Kennwort: “Kosmo” ein gratis Glas eingelegtes Gemüse (Tursija) auf Ihre Bestellung bei “Kumbolder-Kraut”. Das Geschenk gilt ab einem Mindestbestellwert von 40 Euro.

Einlösebedingungen:

Gültig bei Bestellung von Sauerkraut, sowie saisonale Produkte wie Kartoffel und Zwiebel

Mindestbestellwert: 40 Euro

Kennwort: KOSMO

Kontakt

Kumbolder-Kraut

Heldenplatz 23, Reisenberg

info@kumbolder-kraut.at

Tel.: 0676 / 972 6 982

www.kumbolder-kraut.at

(FOTO: Kumbolder-Kraut)

