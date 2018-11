Kurz besucht KFOR und unterstützt Interpol-Aufnahme des Kosovo (FOTOS & VIDEO)

Nachdem der Bundeskanzler gestern in Belgrad den ungelösten Kosovo-Konflikt und die Annäherung Serbiens an die EU mit seinem Amtskollegen Aleksandar Vučić und der Ministerpräsidentin Ana Brnabić diskutierte (KOSMO berichtete), so steht heute ein Besuch der kosovarischen Hauptstadt Prishtina an.

Heute Morgen besuchte Bundeskanzler Sebastian Kurz die die österreichischen Truppen der KFOR in Prishtina und bedankte sich herzlich bei dem Einsatz der Soldaten, den sie für Kosovo aber auch die Republik Österreich leisten. (siehe Video auf Seite 2) „Ich darf mittlerweile das dritte Mal bei KFOR zu Gast sein und bin als österreichischer Bundeskanzler sehr stolz, dass sie hier ausgezeichnete Arbeit leisten und wir der größte Nicht-NATO-Truppensteller sind“, so der Bundeskanzler.

Treffen mit Thaci und Haradinaj

Der nächste Programmpunkt auf der Westbalkan-Reise des Bundeskanzlers ist ein Zusammentreffen mit dem kosovarischen Präsidenten Hashim Thaci und Premier Ramush Haradinaj.

Auch bei diesen Gesprächen wird die Kosovo-Frage, sowie die EU-Annäherung im Mittelpunkt stehen, allerdings drängt der Kosovo auch auf eine Umsetzung der Visum-Freiheit, da Kosovo das einzige Land aus dem ehemaligen Jugoslawien ist, dass von der Visaliberalisierung ausgeschlossen ist (KOSMO berichtete).

Vergangenen Samstag gab es grünes Licht für die Visa-Freiheit aus dem EU-Parlament, da das Land die erforderlichen Bedingungen erfüllt. Nun liegt es am EU-Innenministerium, dieses einzuführen.

Unterstützung für Interpol-Beitritt

Ebenso erklärte Bundeskanzler Kurz gegenüber der APA, dass Österreich die Bemühungen des Kosovo unterstütze, demnächst in die internationale Polizeiorganisation Interpol aufgenommen zu werden. Über die Aufnahme des Kosovo soll bei der Interpol-Generalversammlung entschieden werden, die vom 18. bis zum 21. November in Dubai stattfindet.

