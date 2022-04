Kurz packt über Polit-Rückkehr aus

In den letzten Tagen kursierten Gerüchte in den Medien, dass der ehemalige österreichische Bundeskanzler bald wieder in die Politik zurückkehren könnte.

Am 14. Mai nimmt der zurückgetretene Bundeskanzler und ÖVP-Obmann Sebastian Kurz am ÖVP-Bundesparteitag teil. Heute sagte er, dass er eine Rückkehr in die Politik ausgeschlossen hat.

„Das kann ich zu 100 Prozent ausschließen. Meine Zukunft ist in der Privatwirtschaft“, so der Ex-Bundeskanzler in einer Stellungnahme gegenüber der APA.

In Boulevardmedien und auf sozialen Netzwerken wurde zuletzt wegen der zunehmenden Kritik am Kurs von Kanzler Karl Nehammer und des Zustands der ÖVP über eine Kurz-Rückkehr spekuliert.

Seinen Auftritt beim Parteitag bestätigte Kurz inzwischen via Facebook. Es sei gerne dabei, um sich für die letzten gemeinsamen 20 Jahre zu bedanken, und weil es darum gehe, Geschlossenheit zu zeigen und Nehammer in seiner Arbeit als Parteiobmann und Bundeskanzler zu unterstützen, so der ehemalige ÖVP-Chef.