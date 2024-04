Lackschäden: So schützt Ihr Euer Auto vor Pollenflug und Saharastaub!

Wenn der Frühling Einzug hält und die Natur zu neuem Leben erwacht, ist es die Zeit, in der Blütenpollen ihre alljährliche Reise durch die Luft antreten. Für viele Autobesitzer bedeutet dies vor allem eines: eine gelbliche Schicht aus Pollen auf ihren Fahrzeugen. Doch im Gegensatz zu dem gefürchteten Saharastaub sind Blütenpollen für den Autolack keine Gefahr, solange man einige einfache Pflegetipps befolgt.

Harmlos, aber lästig

Vincenzo Luca, ein Experte vom TÜV Süd, teilte bereits im letzten Mai mit, dass Blütenpollen für den Autolack als unschädlich zu betrachten sind. Deshalb, weil sie eine sehr weiche Beschaffenheit haben. Dennoch empfiehlt er Vorsicht. Denn im Zusammenspiel mit Saharastaub kann der auf dem Lack haftende Pollen zu einem abrasiven Schmirgeleffekt führen. Dieser kann dann die Oberfläche beschädigen. Dies gilt insbesondere für die frühsommerliche Periode, in der die Pollenaktivität am höchsten ist.

Was tun bei Pollenansammlungen?

Eine regelmäßige Reinigung des Fahrzeugs ist unerlässlich, vor allem dann, wenn dieses unter freiem Himmel oder in der Nähe von Bäumen abgestellt wird. Eindringlicher Regen verwandelt die Pollen in einen matschigen Brei, der die Abflusslöcher des Autos verstopfen kann. Fahrzeugbesitzer, die in der Waschanlage zu Wachs-Programmen greifen, sind auf der sicheren Seite, versichert der TÜV-Experte.

Professionelle Versiegelung

Experten raten darüber hinaus, nach jeder Wäsche eine Lackkonservierung vorzunehmen. Diese Maßnahme kann bereits in der Waschanlage durchgeführt werden, wobei die Schutzdauer mit ca. einem Monat begrenzt ist. Eine Hartwachsversiegelung hingegen bietet für drei bis sechs Monate Schutz, und professionelle Versiegelungen halten gar bis zu einem Jahr an. Somit können Autobesitzer je nach Bedarf und Budget den passenden Schutz wählen.

Achtung vor manueller Pollenentfernung

Autobesitzer sollten jedoch Warnung walten lassen, wenn der Drang aufkommt, die Pollen selbst zu entfernen. Statt sie einfach abzuwischen, sollte lieber ein Waschplatz mit Hochdruckreiniger aufgesucht werden, um die Pollen schonend zu entfernen. Das trockene Abwischen kann nämlich – ganz im Gegensatz zum Waschen – unschöne Schlieren in der Lackierung verursachen.