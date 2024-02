Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner feiert ihren 60. Geburtstag

Am Rosenmontag feierte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner gemeinsam mit Freundinnen und Freunden sowie mit ihrer Familie ihren 60. Geburtstag im Stift Klosterneuburg. Zu Gast waren auch zahlreiche politische Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter über alle Parteigrenzen hinweg: Bundeskanzler Karl Nehammer, Landeshauptmann a.D. Erwin Pröll, Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka, der bayrische Innenminister Joachim Herrmann, die Landeshauptleute Christopher Drexler, Thomas Stelzer, Hans-Peter Doskozil, der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig, Bundespräsident a.D. Heinz Fischer, Vizekanzler Werner Kogler, das VPNÖ-Spitzenteam, zahlreiche Mitglieder der Bundesregierung, das gesamte niederösterreichische Regierungsteam, sowie die grüne Klubobfrau Helga Krismer.

LH Johanna Mikl-Leitner betont, dass Geburtstag feiern für sie in erster Linie „Danke“ sagen heißt: „Danke an alle Menschen, die mich begleiten, für ein erfülltes Leben voller Bewegung und Begegnungen. Und vor allem Danke für die große Aufgabe und noch größere Freude, Landeshauptfrau von Niederösterreich sein zu dürfen.“

An ihrem runden Geburtstag wirft die Landeshauptfrau auch einen Blick zurück: “Nichts ist bunter als das Leben und so hat mich bisher auch meines immer wieder mit vielen Facetten überrascht. Ich bin in einem Dorf aufgewachsen – nahe dem eisernen Vorhang. Heute lebe ich in einer Stadt im Herzen Europas. Meine Eltern und meiner Familie verdanke ich, dass sie mir Hausverstand und Bodenständigkeit in die Wiege gelegt und auf meinen Lebensweg mitgegeben haben. Dieser Weg hat mich darin bestärkt, dass Herz und Verstand, Mut und Klarheit sowie Respekt und Weltoffenheit die wertvollsten Wegbegleiter sind.“

„Ich freue mich aber auch auf die Aufgabe die vor uns liegen: Die Suche nach Möglichkeiten, wie man ein gemeinsames und friedvolles Leben gestalten kann. Ein Leben, bei dem keine Menschen auf der Strecke bleiben, wenn sie Hilfe suchen. Ganz nach dem Motto: Leben und leben lassen. Ein Leben, in dem Leistung und Einsatz geschätzt und honoriert werden – egal ob in der Arbeit, in der Familie oder im Ehrenamt. Ich freue mich darauf, noch viele Jahre mit euch gemeinsam an einer guten, sicheren Zukunft in unserem schönen Land zu arbeiten“, so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner zu den Aufgaben der Zukunft.