Lange Nacht der Wiener Märkte am 1. September

Am Freitag, dem 1. September 2022, findet die „Lange Nacht der Wiener Märkte“ statt, die an diesem Abend bis 23 Uhr für die Besucher geöffnet bleiben.

Am Freitag , den 1. September, ist es soweit: Auf allen 17 Märkten Wiens geht am 1. September die Lange Nacht der Märkte über die Bühne. Bis 23 Uhr werden am letzten Freitag in den Ferien viele Marktstandln offen haben, das verlängerte Einkaufserlebnis wird in ein buntes Rahmenprogramm für Alt und Jung eingebettet.

Die Lange Nacht der Wiener Märkte findet heuer zum zweiten Mal statt und ist eine der zahlreichen Maßnahmen, um die Märkte in der Stadt weiter zu beleben. Märktestadträtin Ulli Sima, NEOS-Märktesprecher Markus Ornig und Marktamtsdirektor Andreas Kutheil freuen sich auf die diesjährige Ausgabe, sie ist im Vergleich zum Vorjahr noch größer und spektakulärer geplant: „Die Frequenz auf den Wiener Märkten steigt erfreulicherweise stetig und wir wollen mit unterschiedlichen Angeboten neue Gäste dazugewinnen und vom frischen Marktangebot überzeugen. Danke an die StandlerInnen und die so engagierten KollegInnen vom Marktamt für ihren unermüdlichen Einsatz das ganze Jahr über.“

Neben lokalem Obst, Gemüse und Delikatessen präsentieren die Märkte in Wien eine Vielfalt an kulinarischen Genüssen aus verschiedenen Teilen der Welt. Hierzu zählen Südfrüchte, exotische Gemüsevariationen, Fleisch, Fisch, Kaviar sowie orientalische Gewürze.

vielfältiges Begleitprogramm

Die „Lange Nacht der Wiener Märkte“ zieht zahlreiche Märkte in der Hauptstadt an, und das vielfältige Begleitprogramm spricht Menschen jeden Alters an. Auf dem Naschmarkt, der größten Marktfläche der Stadt, treten diverse Musikkünstler auf, und die Stände bieten ein besonderes kulinarisches Erlebnis. Abgesehen von Musik und Unterhaltung bietet die Veranstaltung „Lange Nacht der Wiener Märkte“ auch Poetry Slams, Lesungen,vielfältige Workshops und vieles mehr.

Das umfassende Programm für kommenden Freitag, den 1. September, findet sich auf www.marktamt.wien.at.

Die reichhaltige Palette an Aktivitäten im Programm soll dazu dienen, die Wiener Märkte für Besucher noch anziehender zu gestalten, eine Initiative der Stadtverwaltung. Schon im Verlauf des vergangenen Jahres wurde ein neuer Besucherrekord auf den Wiener Märkten verzeichnet: 387.600 Marktbesucher pro Tag deckten hier ihren Bedarf an frischem Obst, Gemüse und anderen lokalen Erzeugnissen.

In der Hauptstadt Österreichs gibt es 17 Märkte mit ungefähr 700 Marktständen, die etwa 4.000 Arbeitsplätze bieten. Insgesamt erstrecken sich die Wiener Märkte über eine Fläche von 128.200 m², was ungefähr der Größe von 18 Fußballfeldern entspricht.

(FOTO: PID/Fürthner)