Last Minute Reisen – kein Schnäppchen mehr

Wer sich vor ein paar Jahren dazu entschlossen hat einen Last-Minute-Trip zu buchen, konnte mit vielen Vergünstigungen rechnen. Mittlerweile hat sich die Urlaubsbranche besinnt und möchte ihre Kunden umerziehen. Corona spielt der Branche dabei in die Hände.

Last-Minute-Reisen ist zu einem Synonym für billigen Urlaub geworden. Doch schon vor Corona hat sich die Reisebranche gewandelt und will, noch immer, ihre Kunden umerziehen. So wie Früher soll es nicht mehr werden. Keine günstigen Flüge oder Zimmer mehr in letzter Minute.

Umdenken einer ganzen Branche

Eine bessere Planung seitens der Veranstalter ist schon seit Jahren das Ziel der Reisebranche. Würden alle Kunden mindestens ein halbes Jahr im vorhinein buchen, könnten Mitarbeiten und Ressourcen angepasst werden. So würden Verluste seitens der Reisebranche weitgehend ausgeschlossen werden. Doch noch immer gibt es Kunden, die an dem alten Model der Last-Minute-Reisen festhalten wollen – trotzdem wird es auch für sie teurer.

Für diesen Sommer sind die wirklich guten Last-Minute-Angebote schon lange ausgebucht. Im Juli und August sind in einigen Regionen keine Betten mehr verfügbar, hallt es aus der Branche. Auch Vorstandsvorsitzender der TUI AG Fritz Joussen erklärte bereits im Mai: “Last-Minute-Geschäfte zu niedrigen Preisen wird es diesen Sommer eher nicht geben.”

Corona und die Hochsaison

Auch Corona ist natürlich ein Grund, weshalb diesen Sommer der Urlaub etwas teurer ausfällt. Viele Hotelbesitzer haben im Zuge der Pandemie ihre Mitarbeiter entlassen (müssen). Nun stellt sich das Problem, dass das Personal an den üblichen Stellen fehlt. Infolgedessen kann auch nicht soviel Kontingent angeboten werden, wie vor Corona üblich. Tourismusmanager Karlheinz Kögel rat dazu, eine für heuer geplante Urlaubsreise gleich zu buchen. Denn die Preise sinken dieses Jahr bestimmt nicht mehr. Die Bettenknappheit wird heuer auch nicht gelöst werden.

