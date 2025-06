Launischer Sommertag in Wien: Regen und 32 Grad am Abend

Leichter Nieselregen am Morgen, strahlender Sonnenschein zur Mittagszeit und bis zu 32 Grad am Abend – Wien zeigt sich heute von seiner launischen, aber durchaus charmanten Seite. Nach einem frischen Start in den Tag mit knapp 19 Grad wird es richtig sommerlich warm.

Wetter in Wien und Umgebung

Morgen: Leichter Nieselregen, 0,23 mm

Vormittag: Wolken lockern auf, Sonne übernimmt, 25 °C

Abend: Sommerlich warm, bis zu 32 °C

Wind: Westlich, 7 km/h, frische Brise

Bewölkung: 88 % am Morgen, später freundlich

Luftfeuchtigkeit: 41 %, angenehme Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten

Wetter in ganz Österreich

Osten: Eisenstadt mit leichten Morgenschauern, warmen 31 °C am Abend. Sonne setzt sich durch.

Süden: Graz und Klagenfurt mild, bis zu 29 °C. Schwache Winde, viel Sonnenschein.

Zentrum: Linz wolkenlos, bis zu 31 °C. Salzburg 35 °C, vereinzelte Morgenschauer.

Westen: Innsbruck sonnig, bis zu 32 °C. Bregenz 30 °C, ebenfalls sonnig.

Wettertrend für die kommenden Tage

Mittwoch (25. Juni): Wien wird zum Sonnenparadies mit 32 °C und nur 2 % Bewölkung. Innsbruck führt mit 33 °C.

Donnerstag (26. Juni): Kräftige Regenfront über Österreich. Wien bis zu 6 mm Niederschlag, Salzburg und Bregenz über 20 mm.

Freitag: Wetter beruhigt sich, Temperaturen um 28 °C, Sonne-Wolken-Mix.

KOSMO-Wettertipp

Heute ist der perfekte Tag für spontane Pläne! Nutzt die sonnigen Nachmittagsstunden für einen Sprung in die Donau, einen Kaffee im Gastgarten oder eine Runde durch den Prater. Morgen wird’s noch heißer – plant schon jetzt eure Freibad-Session! Und für Donnerstag: Wasserdichte Jacke einpacken, denn da wird’s richtig nass. Die Gartenbewässerung könnt ihr euch dann sparen.