„Leben vom Sozialsystem & Co.“: Österreicher beschreibt Austro-Serben

Ein anonymer Beitrag eines Österreichers auf Reddit hat eine lebhafte Diskussion über das Verhalten und die Integration serbischer Migranten in Österreich ausgelöst. Der Autor, der von über 30 Jahren Erfahrung im Zusammenleben mit Serben berichtet, hebt sowohl positive als auch negative Aspekte hervor.

Der anonyme Österreicher betont, dass er viele Serben kenne, die höflich und fleißig seien, und lobt ihre Gastfreundschaft sowie die hohe Qualität ihrer Restaurants. Allerdings bemängelt er das Verhalten eines großen Teils von ihnen, das sich durch nationalistische Tendenzen und mangelnde Integrationsbereitschaft auszeichne. Insbesondere kritisiert er, dass einige Serben in Österreich vom Sozialsystem leben, während sie gleichzeitig Kritik an ihrer neuen Heimat äußern. „Ein Bekannter meinte, dass Österreich ohne die Serben nichts erreicht hätte“, schreibt der Österreicher und weist darauf hin, dass dieser lange arbeitslos war, bevor er einen befristeten Job als Busfahrer fand.

Stereotype Wahrnehmungen

Ein weiteres Problem, das im Beitrag angesprochen wird, ist die mangelnde Bereitschaft vieler, die deutsche Sprache zu lernen. Trotz ihrer langen Aufenthaltsdauer in Österreich bleiben manche in ihren Sprachkenntnissen hinter den Erwartungen zurück oder respektieren kulturelle Normen nicht. Der Autor schildert Situationen, in denen serbische Migranten teure Autos fahren, nachts laute Musik abspielen und den Müll nicht ordnungsgemäß entsorgen. Zudem seien nächtliche Partys und rücksichtsloses Verhalten keine Seltenheit.

Der Beitrag hebt hervor, dass es in jeder Gemeinschaft „schwarze Schafe“ gibt. Trotzdem habe das beobachtete Verhalten in verschiedenen Gemeinden und Familien zur Entstehung negativer Stereotypen über serbische Migranten geführt. Im Vergleich dazu, so der Autor, träfen solche Klischees auf andere Nationalitäten, wie die Polen in Österreich, nicht zu, obwohl auch sie in großer Zahl vertreten sind.

In den Kommentaren auf Reddit wird der Österreicher darauf hingewiesen, dass das Verhalten Einzelner nicht auf die gesamte serbische Gemeinschaft verallgemeinert werden dürfe. Es wird betont, dass solche Anpassungsschwierigkeiten in jeder unzureichend integrierten Gruppe auftreten können, unabhängig von der Herkunft.