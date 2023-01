„Lebender Nostradamus“ prophezeit: 2023 wird Hölle auf Erden!

Der Brasilianer Athos Salomé, ein selbsternannter Hellseher, der wegen seiner Prophezeiungen auch als der „lebende Nostradamus“ bezeichnet wird, hat für 2023 „den Anfang vom Ende“ vorhergesagt.

Der „lebende Nostradamus“ warnte die politischen Eliten der Welt, dass uns im kommenden Jahr schreckliche Dinge erwarten, die es dringend zu verhindert gilt, wenn wir die vollständige Zerstörung des Planeten vermeiden wollen, berichtet das Portal „Espreso“. Der 36-Jährige Athos soll bereits die Corona-Pandemie und den Tod der britischen Königin vorhergesagt haben, nun prophezeit er den Dritten Weltkrieg und teilt der Welt erschreckende Visionen der nahen Zukunft. Unter anderem warnt er die Vereinigten Staaten vor Verrat und Invasion in den Jahren 2024 oder 2026.

FOTO: (Screenshot/Instagram)

Athos behauptet, dass er in seinen Visionen schreckliche Entwicklungen in den USA sieht, einige „Vertreter großer Nationen“ werden sich demnach miteinander vereinen und Hölle auf Erden in den USA anrichten. Der prophezeite Angriff gegen die USA wird angeblich weitaus verheerender ausfallen als der Angriff der Al-Kaida am 11. September, der fast dreitausend Menschen an drei Angriffsorten das Leben kostete, während das World Trade Center in New York in Schutt und Asche gelegt wurde.

„Objekte werden vom Himmel herabfallen und danach wird es nichts mehr geben. Die USA werden verraten und angegriffen werden, die Angreifer planen diesen Angriff schon seit langem. Es wird schlimmer als der 11. September 2001 sein“, prophezeit Athos, der allerdings keine näheren Angaben über die Städte macht, die von den vermeintlichen Angriffen betroffen sein werden. Dann vollendete er seine Prophezeiung.

Zwei große Politiker haben Amerika im Visier

„Zwei große Politiker stehen hinter der neuen Ära. Der Dritte Weltkrieg steht bevor. Neue Tragödien werden sich 2023 ereignen, mit Folgeentwicklungen 2024 bis hin zu 2026. Ich sehe, dass neue Tragödien die Monate Februar, April und Juli 2023 dominieren werden“, erklärte Athos.

Nostradamus-Nachfolger sagt die Zerstörung der USA voraus

Athos behauptet, dass er mit seinen Prophezeiungen nicht das Ziel verfolgt, Angst und Panik zu verbreiten, sondern seine Visionen mit der Welt teilen und die politischen Verantwortlichen warnen möchte, damit die Behörden genügend Zeit haben, entsprechend zu reagieren und die fürchterlichen Entwicklungen zu verhindern.

„Ich betrachte mich nicht als Wahrsager und finde diesen Vergleich zu prätentiös. Prophezeiungen sind eine Warnung, um ein Unglück in der Bevölkerung zu verhindern. Sie sind kein Grund zur Verzweiflung, sondern eine Warnung. Ich will damit die politischen Entscheider erreichen, um das Schlimmste zu verhindern. Sie müssen die tickende Bombe deaktivieren, bevor Menschen verletzt werden“, sagte Athos.

Dies sind die kritischen Monate 2023

Athos, der bereits im Alter von zwölf Jahren seine ungewöhnliche Sinneswahrnehmungen entdeckt hat, besteht darauf, dass er kein Wahrsager ist. Er verwende das heilige Orakel der Kabbala, eine esoterische Disziplin, die aus der jüdischen Mystik stamme. Kabbala könne laut Athos die Gedanken anderer lesen, die Zukunft sehen und vorhersagen. Wissenschaftler versuchten seiner Ansicht nach, ihr Wissen darüber zu verbergen oder das Wissen über diese Art menschlicher Intelligenz zu vertuschen. Die gefährlichsten Monate in diesem Jahr sind laut Athos Februar, April und Juli, weil sich in diesen Monaten große Veränderungen in der Welt zutragen werden.

„Die Kabbala sagt, dass die nächste Transformation tragische Folgen für die Evolution des Menschen haben wird. Diese Monate sind kritisch“, sagte der brasilianische Nostradamus.