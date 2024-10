Lebensmittelskandal: Mann verzehrt Wurstbrot und wird teilweise gelähmt

Die Vereinigten Staaten stehen derzeit im Zentrum eines besorgniserregenden Lebensmittelskandals. Ein schwerwiegender Vorfall in Florida zieht besondere Aufmerksamkeit auf sich: Ein 86-jähriger Mann, Michael Silberman, musste nach dem Verzehr eines mit Listerien kontaminierten Sandwiches zwei Wochen im Krankenhaus behandelt werden.

Michael Silberman erkrankte im Juli an Listeriose, nachdem er Truthahnscheiben der Marke Boar’s Head verzehrt hatte. Diese Infektion führte zu einer schweren Meningitis, die das zentrale Nervensystem angriff. Die Folge waren ernsthafte Hirnschäden und weitere gesundheitliche Komplikationen, die den Alltag des Seniors erheblich einschränkten. Vor dem Vorfall war Silberman ein unabhängiger und aktiver Mann; jetzt ist er auf eine Gehhilfe angewiesen und benötigt tägliche Unterstützung.

Hygienemängel

Silberman hat inzwischen rechtliche Schritte gegen Boar’s Head eingeleitet. Die Produktionsstätte in Virginia, in der die kontaminierten Truthahnscheiben hergestellt wurden, wies erhebliche Hygienemängel auf, darunter Schimmel, Insekten und tropfende Flüssigkeiten. In Reaktion auf diese Mängel wurden über 3,6 Millionen Kilogramm Fleisch und Geflügel zurückgerufen. Silbermans Klage ist eine von mehreren gegen das Unternehmen; weitere Fälle berichten ebenfalls von schwerwiegenden gesundheitlichen Folgen für die Betroffenen.