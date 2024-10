Auto rast in Wohnhaus – Ein Toter (FOTOS)

In der Nacht auf Freitag ereignete sich in St. Pölten-Harland ein tragischer Verkehrsunfall, bei dem eine Person ums Leben kam. Ein Pkw-Fahrer verlor aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug, welches in Folge die Straße verließ,

Lenker verlor Kontrolle über das Auto

Der Vorfall ereignete sich kurz nach Mitternacht. Das Auto kam von der Straße ab, fuhr über einen Grünstreifen und krachte in eine Garage. Das Auto wurde durch die Wucht des Aufpralls in die Höhe gedrückt und kam auf dem Dach eines anderen geparkten Autos zum Stillstand.

Einer der Insassen schaffte es, sich aus dem Wagen zu befreien und alarmierte die Bewohner des Hauses, während der zweite Insasse im Fahrzeug eingeklemmt blieb.

Rettungsmaßnahmen vor Ort

Rettungskräfte, Notarzt und Feuerwehr trafen schnell am Unfallort ein. Ihre erste Maßnahme bestand darin, das Dach der Garage zu stabilisieren, da es durch einen beschädigten Stützbalken einzustürzen drohte. Trotz raschem Eingreifen erlag der eingeklemmte Insasse noch vor Ort seinen schweren Verletzungen.

Die genauen Ursachen des Unfalls sind noch unklar und werden derzeit ermittelt. Die St. Pöltner Feuerwehren aus den Ortsteilen Spratzern und Stattersdorf übernahmen die Sicherung der Garage und die Bergung der Fahrzeuge.