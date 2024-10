Duje Certa auf Erfolgskurs: Die dritte Filiale ist in Planung

Duje Certa (41) hat eine erfolgreiche Karriere bei Spar hinter sich und ist heute stolzer Inhaber von zwei Filialen. Er plant bereits die Eröffnung einer dritten. Für KOSMO spricht er über seine Anfänge und seine berufliche Entwicklung.

KOSMO: Wie hat Ihre Karriere begonnen?

Duje Certa: Ich war Schüler an der Handelsschule von Julius Meinl, aber 1999 wurden wir von Spar übernommen. Nach der Schule begann ich sofort zu arbeiten und nach dem Militärdienst bekam ich die Position des Abteilungsleiters für Milchprodukte. Ich erkannte, dass es möglich war, beruflich voranzukommen, wenn man es wirklich will. Ich wurde stellvertretender Filialleiter und später Filialleiter, worauf ich sehr stolz war, aber mir auch der neuen Verantwortung bewusst wurde. Parallel zur Arbeit habe ich zahlreiche Seminare besucht und viel gelernt. Dank meines Wissens und meiner Ambitionen erreichte ich die Position des Regionalleiters.

Wie kamen Sie auf die Idee, sich selbstständig zu machen?

Ich habe 23 Jahre lang in allen Positionen im Verkauf gearbeitet, vom untersten bis zum obersten Level. Ich kann damit sagen, dass ich nicht nur ein Glied sondern ein Kind der Spar-Kette bin. Ich wollte mich selbstständig machen, was zu Beginn nur in anderen Bundesländern möglich war, aber ich wollte ausschließlich Wien. Geduldig habe ich auf meine Chance gewartet und im November 2018 bekam ich die Filiale in der Laaer-Berg-Straße 67/69 mit 690 Quadratmetern Verkaufsfläche und 20 Festangestellten.

Es ist eine große Verantwortung, und natürlich hatte ich etwas Angst. Aber ich wusste, dass Spar als Partner hinter mir steht, was mir Sicherheit gibt. Unser Verhältnis ist durch einen Vertrag klar geregelt und wir sind Lizenznehmer. Das bedeutet, dass wir unter anderem die bestehenden Codes der Kette einhalten und loyal gegenüber Spar sind, aber wir entscheiden selbst über das Sortiment in der Filiale, indem wir auf die Wünsche der Kunden eingehen. Die Preise für Spar-Produkte sind überall gleich und unsere Kassen sind im System vernetzt, sodass alle Änderungen automatisch eingepflegt werden.

Bieten Sie auch beliebte Produkte vom Balkan an?

Wir haben etwa 800 Produkte aus dem gesamten Balkan im Sortiment und verfolgen stets die aktuellen Trends. Wir hören aufmerksam auf die Bedürfnisse unserer Kunden. Wenn mehrere von ihnen Backpulver in großen Packungen wünschen, bestellen wir das auch. Ähnlich ist es bei Weichspülern, fettarmen Produkten, verschiedenen Sorten Ajvar usw. Glücklicherweise gibt es in Österreich mehrere Distributoren, und wir beziehen unsere Waren derzeit von 15. Dieses breite Angebot sorgt dafür, dass wir viele Kunden aus der Region haben, aber auch Österreicher, die diese Produkte im Urlaub entdeckt haben.

Sie sind offenbar zufrieden mit dem Geschäft, wenn Sie planen, eine weitere Filiale zu eröffnen.

Vor kurzem haben wir eine Filiale in der Gumpendorferstraße 72 eröffnet. Wir werden das bewährte Konzept bei der Produktauswahl beibehalten. Ganz ehrlich, wenn es nicht in jeder Hinsicht gut wäre, wäre ich nicht Teil dieses Systems. Meine Zufriedenheit zeigt sich auch darin, dass ich plane, in einigen Jahren meine eigene Eurospar-Filiale im 10. Bezirk zu eröffnen.

