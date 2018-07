Leg dich nicht mit Lovren an: Flitzer wird von Kroatien-Star vom Platz gezerrt! (GALERIE)

Leg dich nicht mit Lovren an: Flitzer wird von Kroatien-Star vom Platz...

Viel zu häufig landen sie trotz etlicher Sicherheitskontrollen auf dem Feld – Flitzer! So auch beim gestrigen Final-Spiel zwischen Kroatien und Frankreich in Moskau. Persönlich vom Platz eskortiert wurden sie von einem sichtlich gelandenen Dejan Lovren.

Gleich vier Aktivisten der feministischen, regierungs- und kirchenkritischen Punkrock-Gruppe aus Moskau „Pussy Riot“ stürmten kurz nach der Halbzeit in einer Art Uniform auf den Platz.

Die Flitzer wurden von zahlreichen Sicherheitskräften verfolgt, doch Lovren ging dieses Vorhaben nicht schnell genug. Der Kroate packte einen von ihnen am Hals und zog ihn regelrecht vom Platz. Dabei sollen die Spieler Flitzern möglichst wenig Aufmerksamkeit schenken, doch Lovrens Temperament ging wohl mit ihm durch. Irgendwie verständlich, wenn man bedenkt, dass kurz zuvor das 2:1-Tor der Franzosen fiel.

Die Sicherheitskräfte fingen die übrigen drei Flitzer recht schnell ein und das wichtigste Fußballspiel des Jahres nahm seinen Lauf.

